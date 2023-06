Yoga với thiên nhiên giúp chữa lành thân - tâm - trí

Dưới đây là những lợi ích khi thực hiện các động tác yoga ngoài trời.

Tăng khả năng kết nối với thiên nhiên

Gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp con người chữa lành thân - tâm - trí. Dù đi bộ quanh đồng cỏ, công viên, cắm trại trong rừng hoặc chèo thuyền trên hồ, tất cả giúp con người kết nối thiên nhiên.

Diễn viên Quách Thu Phương cân bằng cuộc sống sau khi đến với bộ môn yoga (Ảnh: BTC).

Yoga ngoài trời giúp xóa bỏ ranh giới giữa con người với thiên nhiên. Bằng cách tập trung vào cơ thể, hơi thở và tâm trí, mỗi người tạo ra một kết nối bên trong chính mình với thế giới bên ngoài.

Đánh thức các giác quan, nạp năng lượng tươi mới

Hãy tưởng tượng, bạn đang đi vòng quanh con đường mòn rợp bóng cây, dừng lại bên dưới, tĩnh tại thực hành động tác yoga nhẹ nhàng, dang tay rộng, hướng mặt và hít lấy bầu không khí trong lành. Bạn sẽ thấy các cơ liên sườn như giãn ra, dung tích phổi tăng lên, chứa không khí giàu chất phytoncide (một chất kháng sinh tự nhiên) giúp cơ thể thêm sức sống.

Hoặc thực hành yoga thiền bên bãi biển, trên thuyền kayak giữa hồ, làn gió lay qua mặt nước mát lạnh kết nối bạn với thiên nhiên, trong một thế giới không có sự xô bồ của cuộc sống và cả màn hình điện thoại, máy tính có ánh sáng xanh.

Chị Hà Ngọc Anh (sinh sống tại Hà Nội) thực hiện các động tác yoga trong không gian mở (Ảnh: BTC) .

Ánh sáng tự nhiên là liều thuốc giải hoàn hảo cho màn hình điện thoại và máy tính có ánh sáng xanh. Tương tự, đôi tai của bạn cũng có thể cảm nhận được âm thanh nhẹ nhàng từ thiên nhiên, từ đó nuôi dưỡng các giác quan và tâm hồn bằng một bản giao hưởng của tiếng gió thổi, cỏ cây, chim thú. Hơn nữa, màu xanh lá cây có tác dụng giảm căng thẳng.

Việc chuyển đổi từ phòng tập yoga trong nhà sang ngoài trời có thể khơi dậy trạng thái vui tươi.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, vui tươi giúp giảm căng thẳng, khơi dậy khả năng sáng tạo, hình thành đường dẫn truyền thần kinh mới, nuôi dưỡng sự kết nối và đồng cảm.

Thúc đẩy trao đổi chất bên trong cơ thể

Thực hành yoga ngoài trời sẽ giúp cơ thể trao đổi chất mạnh mẽ hơn, đốt cháy nhiều calo.

Nếu phải ngồi văn phòng suốt cả ngày thì bạn càng nên làm điều này vào buổi sáng. Vì không chỉ giúp bạn đỡ đau nhức, mệt mỏi mà còn giảm mỡ thừa.

Yoga đã giúp Hoa hậu Ngọc Hân sống tích cực, lạc quan, vui khỏe hơn (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, tập yoga ngoài trời buổi sáng còn giúp cơ thể dung nạp vitamin D, hỗ trợ xương khỏe mạnh. Thay vì tìm đến những viên thuốc, bạn hãy cân nhắc tập yoga ngoài trời, cách tốt nhất để có thêm một lượng vitamin D là ra ngoài nắng.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích và tác dụng của yoga đối với người đau thắt lưng, vai gáy và viêm khớp, có thể giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính.

Với nhiều bằng chứng ủng hộ lợi ích của cả yoga và thiên nhiên, sao bạn không thử kết hợp cả hai để có trải nghiệm chữa lành thân tâm trí cực kỳ hiệu quả?

Hòa mình với thiên nhiên cùng yoga tại sự kiện "F5 Yourself with Yoga"

Yoga ngoài trời rất thú vị, bổ ích và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu bạn muốn thực hiện nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào, hãy tham gia "F5 Yourself with Yoga" do báo Dân trí tổ chức vào ngày 12/8, ở Hà Nội.

Sự kiện mang tên "F5 yourself with Yoga" với thông điệp mỗi người hãy làm mới bản thân với yoga để mãi khỏe đẹp, căng tràn sức sống.

Với mục tiêu thu hút 5.000 người tham dự màn đồng diễn trong bình minh mùa thu Hà Nội, sự kiện hướng tới việc xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất Việt Nam".

Hiện chương trình thu hút rất đông người đăng ký tham dự, nhờ ý nghĩa thiết thực của yoga, cùng loạt hoạt động thú vị tại sự kiện.

"F5 yourself with Yoga" với thông điệp mỗi người hãy làm mới bản thân với yoga để mãi khỏe đẹp, căng tràn sức sống (Ảnh: BTC).

Bạn có thể cùng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ngày thu Hà Nội và tiếp nhận nguồn năng lượng tươi mới này khi tham gia "F5 Yourself with Yoga 2023". Chương trình diễn ra lúc 5h30 ngày 12/8/2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Góp mặt trong "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất", bạn không chỉ hiện diện ở sự kiện ý nghĩa, mà còn nhận nhiều quyền lợi như huy chương kỷ niệm "may đo" theo tên riêng và số thứ tự người đăng ký; giấy chứng nhận tham gia sự kiện góp phần tạo nên kỷ lục "Màn trình diễn Yoga đông nhất Việt Nam", bộ kit gồm thảm tập và áo…

Ngoài ra, cơ hội giao lưu với hoa hậu, diễn viên, nghệ sĩ, chuyên gia sức khỏe, cùng hàng nghìn bức ảnh đẹp "pose" dáng yoga từ cá nhân, đội nhóm, tập thể tham gia… đang chờ đón bạn, cùng gia đình, bạn bè cùng trải nghiệm.

Đăng ký mua vé ưu đãi tại đây hoặc qua ứng dụng VinID https://id.vin/YOGA