Tọa đàm “Y học tái tạo trong điều trị thoái hóa cơ xương khớp”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh lý cơ xương khớp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau mạn tính và suy giảm khả năng vận động trên toàn cầu.

Trong đó, thoái hóa khớp gối, khớp háng, cột sống, gân cơ, dây chằng... ngày càng phổ biến tại các nước châu Á, bao gồm Việt Nam.

Tại nhiều cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân đau khớp, cứng khớp, hạn chế vận động có xu hướng gia tăng ở nhóm tuổi ngoài 30-40. Không ít người phải sống chung với đau nhức kéo dài, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và khả năng lao động.

Các chuyên gia cho biết, bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống (dùng thuốc, vật lý trị liệu...), Y học tái tạo đang mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi tổn thương và cải thiện chức năng vận động.

Trước thực tế đó, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Y học tái tạo trong điều trị thoái hóa cơ xương khớp”. Tọa đàm diễn ra vào 10h00 ngày 8/5.

Chương trình có sự tham gia của 2 chuyên gia:

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chuyên gia các bệnh lý Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

ThS.BSNT Nguyễn Thanh Kim Huệ - Chuyên gia Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.Thông qua phần tư vấn và giải đáp từ các chuyên gia, chương trình sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn cập nhật về Y học tái tạo, vai trò của các phương pháp điều trị mới trong kiểm soát thoái hóa cơ xương khớp, cũng như cách chăm sóc, bảo vệ hệ vận động đúng cách.