Xử lý mầm bệnh tại nơi sinh sống của bé gái mắc "vi khuẩn ăn thịt người"

Sáng 9/6, một bác sĩ lãnh đạo Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin hiện bệnh viện đang theo dõi, điều trị tích cực cho bệnh nhi 9 tuổi mắc bệnh Whitmore - còn gọi là bệnh do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" - theo kháng sinh đồ.

Bé gái 9 tuổi mắc Whitmore đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bác sĩ cho biết đây là loại bệnh cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong trên thế giới cao, có thể lên đến 70-80%.

"Căn bệnh này không lây từ người sang người, chỉ lây qua các vết thương hở (tiếp xúc trực tiếp giữa hai vết thương hở với nhau - PV). Do đó, bệnh không bùng phát thành dịch. Tuy nhiên, phải xử lý mầm bệnh triệt để tại nơi bệnh nhân sinh sống", bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.

Được biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cho Trung tâm y tế dự phòng xử lý nguồn nước, mầm bệnh tại khu vực bệnh nhân sinh sống ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Còn theo bác sĩ Lê Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Đắk Lắk), sau khi ghi nhận ca bệnh Whitmore, đơn vị đã làm việc với UBND huyện Ea Súp và Trung tâm Y tế huyện quán triệt việc phòng chống bệnh.

Qua đó, sẽ triển khai công tác vệ sinh môi trường nơi ở bệnh nhân, tăng cường công tác giám sát, khi phát hiện các ca nghi ngờ phải khẩn trương chuyển lên tuyến trên để chẩn đoán, điều trị kịp thời.

"Chúng tôi khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nguồn nước tại khu vực phát hiện ca bệnh, nếu tiếp xúc phải ăn chín, uống chín", bác sĩ Phúc cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/6, cháu bé 9 tuổi ở Đắk Lắk được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng sốt 39 độ C, tuyến mang tai 2 bên sưng to. Đến ngày 7/6, bệnh nhi sốt cao liên tục, nhiệt độ 41 độ C. Áp xe tuyến mang tai đã rạch, rỉ mủ máu.

Kết quả xét nghiệm bệnh nhi mắc bệnh Whitmore thường được gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra.