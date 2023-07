Xu hướng trẻ hóa ung thư cổ tử cung do tâm lý chủ quan

Năm 2020, Globocan thống kê tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung tại Việt Nam là 6,6/100.000 người, chiếm 2,3% tỷ lệ bệnh lý ung thư chung. Trong đó, tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung (UTCTC) gây ra là 3,4/100.000 người. Đa số người bệnh chỉ phát hiện ra bệnh qua thăm khám hoặc các dấu hiệu bất thường gây ra những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe.

Chị N.A.T (25 tuổi - Bắc Ninh) chia sẻ: "Mình thường xuyên thấy mệt mỏi, thi thoảng có những cơn đau mỏi vùng lưng, bụng dưới và đôi khi bị chảy máu vùng âm đạo dù không phải tới kỳ. Các cơn đau vùng lưng và bụng dưới xuất hiện liên tục với cường độ đau hơn trong thời gian gần đây. Cho tới khi đi khám và được chẩn đoán mắc UTCTC giai đoạn 1. Mình khá bất ngờ bởi chỉ nghĩ đơn giản đây là các dấu hiệu trước khi tới kỳ kinh nguyệt, nên đã bỏ qua. Trước đó mình cũng chưa thực hiện khám phụ khoa hay khám sức khỏe định kỳ bao giờ".

Tâm lý chủ quan của nhiều phụ nữ khiến bệnh có cơ hội phát triển nhanh hơn (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Thực trạng trẻ hóa UTCTC xuất phát từ tâm lý chủ quan, dẫn đến nguy cơ phát hiện bệnh muộn. Trong khi đó, người trẻ ngày càng tiếp xúc nhiều với các yếu tố gây bệnh như: uống rượu bia, hút thuốc lá sớm, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ,…

Tâm lý lo sợ và e ngại ở nhiều chị em phụ nữ cũng là một trong những rào cản khiến việc thăm khám phụ khoa định kỳ bị trì hoãn, vô tình bỏ qua cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hệ thống y tế Thu Cúc TCI cho biết, UTCTC có xu hướng trẻ hóa một phần do độ tuổi quan hệ tình dục sớm hơn trước. Nhiều người trẻ chưa trang bị đủ kiến thức để phòng ngừa các bệnh lý lây qua đường tình dục, quan hệ tình dục không an toàn, sinh con sớm, thói quen vệ sinh không đúng cách,… và chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng. Đa số bệnh nhân chỉ phát hiện mình mắc tiền ung thư hoặc UTCTC khi đi kiểm tra sức khỏe.

Dự phòng sức khỏe sớm, nhẹ gánh nỗi lo mắc bệnh

Bác sĩ Mai cho biết, 99% nguyên nhân dẫn tới ung thư cổ tử cung là do virus HPV, trong đó có đến 70% trường hợp mắc ung thư cổ tử cung là do HPV type 16 và 18 gây ra. Vậy nên để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, phụ nữ cần thay đổi lối sống khoa học hơn; vệ sinh âm đạo đúng cách; sinh hoạt tình dục an toàn; không lạm dụng thuốc tránh thai; hạn chế nạp thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo có hại cho cơ thể.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng khoa học, cung cấp đủ chất, nhất là những thực phẩm giàu chất oxy hóa, các loại vitamin có thể bảo vệ các tế bào và ngăn ngừa ung thư. Cùng với đó, nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe và luôn giữ tinh thần thoải mái, nhằm phòng ngừa mầm bệnh hình thành sớm, phát triển nhanh.

Tầm soát ung thư cổ tử cung 6 tháng/lần để phát hiện các bất thường trong cơ thể (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Theo bác sĩ Mai, phần lớn các bệnh ung thư đều có tỷ lệ điều trị thành công cao nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời. Vì thế, việc duy trì thói quen tầm soát sức khỏe chủ động là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe nữ giới.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng HPV là một trong những biện pháp hiệu quả, giúp phòng ngừa chủng virus HPV - nguyên nhân hàng đầu gây ra UTCTC hiện nay.