Xôn xao chuyện cô gái than “không muốn sống” vì bị chê xấu

Cô gái này chia sẻ, 3 năm trước (khi 15 tuổi) lần đầu tiên cô biết đến một CLB dạy trình diễn. Nghe được, mẹ cô định hướng cho con gái học ngay bởi muốn sửa dáng đi lưng lúc nào cũng “còng còng” như con tôm.

Do quá cao so với bạn bè cùng trang lứa, cô lúc nào cũng đi cúi lưng xuống. Mất cả năm trời tập đứng dựa thẳng lưng vào tường, tập đi, dáng đi của cô gái trẻ mới bớt xấu, nhưng những lời chê bai của mọi người về nhan sắc của cô cũng chẳng vì thế mà bớt đi.

Với gương mặt lệch đã kéo theo mắt cô gái "bên cụp bên xòe" làm cô luôn mặc cảm mình xấu, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực.

“Từ lúc đó đến nay đã 3 năm, không chỉ em, mà cả nhà đều chịu áp lực với những lời ra tiếng vào của bà con hàng xóm, nói bố mẹ chiều con, rồi đã “ đã xấu còn thích đua đòi”, những lúc như vậy em chỉ biết khóc thôi. Nhiều người cũng bóng gió chuyện sao con gái xấu không giống bố mẹ”, Linh San chia sẻ.

Cố vượt qua mặc cảm bị chê bai, cô gái chăm chỉ tập trình diễn rồi say mê, mong ước được đeo đuổi nghề người mẫu nhưng lần nào đi casting cô đều trượt với lý do “chưa phù hợp”. Nhưng cô biết đó là do mình xấu nên không ngừng mặc cảm về khuôn mặt của bản thân.

Không chỉ chuyện công việc, mà bạn trai quen qua mạng lần đầu gặp mặt cũng kiếm cớ, lảng dần không trò chuyện sau đó, cô càng thấy tủi hờn vì không có được gương mặt thậm chí chỉ bình thường, chứ không dám mong đến xinh đẹp như bạn cùng trang lứa.

“Đến tận bây giờ gõ những dòng này em cũng không thể ngừng khóc được nữa các chị ạ. Đã vài lần em có suy nghĩ tiêu cực hay là chết đi cho xong nhưng nghĩ đến bố mẹ em lại không dám nữa. Em còn quá trẻ mà, nhưng ông trời không cho em một cơ hội nào có thể lạc quan sống tiếp. Em đang quá bế tắc… Em phải làm gì hả các chị?”, Linh San chia sẻ.

Từ Thạch Thất lên Hà Nội học, ngày nào Linh San cũng cưỡi trên chiếc xe đạp điện giã chiến của mình để đi học, bất kể nắng mưa. “Hôm nào mưa quá, muộn quá em vào ngủ nhà cô và sáng sau lại về sớm đi học văn hóa”.

Trong 3 năm luyện tập cố gắng, nhiều lần Trang được thầy cô tạo điều kiện để đi casting, tuy nhiên đều không được nhận. Nhìn thấy các bạn được đi diễn Trang rất buồn. Ước mơ được được đứng trên sân khấu, có được một bạn trai yêu thương mình gần như rơi vào tuyệt vọng…

Tâm sự của cô gái trẻ 18 tuổi nhận được hàng nghìn lời chia sẻ, trong đó phần lớn đều động viên cô gái “phớt đi mà sống”, mà kiếm tiền rồi chỉ cần nhấn mí, chăm sóc da, làm mắt, trang điểm chút là đẹp hơn ngay.

Hay đơn giản hơn, chỉ cần trị mụn, rồi nhấn nhẹ tí mí, và thay đổi kiểu tóc là đã khắc phục được nhược điểm của khuôn mặt.

“Thay đổi kiểu tóc, chăm sóc da, học trang điểm là xinh chị ơi”, bạn Nguyễn Ngọc Thắm động viên.

Cũng có những chia sẻ khuyên Linh San đi phẫu thuật thẩm mỹ, một chút thay đổi trên gương mặt sẽ giúp cô có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong công việc, cuộc sống. “Chị chỉ cần trang điểm lên, chịu khó chăm sóc da mặt cho da đẹp là ổn. Có điều kiện nhấn mí làm mày là ổn. Tại chị có sống mũi và khuôn miệng đẹp rồi, chỉ cần thay đổi da, lông mày, mí mắt là ổn”; “Miệng bạn rất đẹp. Mũi cao, mất cái mắt thôi, bạn đi sửa mắt là quá xinh”, một bạn trẻ bình luận.

Cũng có những người chị khuyên cô gái: “Em ơi, sống ở đời không cấm được miệng lưỡi thế gian. Ưa thì khen, không ưa thì chê. Em hãy sống thật tốt... Tốt gỗ hơn tốt nước sơn em à, dù ở mọi thời đại vẫn cần người như vậy.

Cái đẹp chỉ nhất thời thôi em. Mà chị thấy như em có gì là xấu đâu, người ta sinh ra còn què quặt bất hạnh mà người ta còn nâng niu tôn trọng cuộc sống, huống chi là em. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội, cố gắng lên em đừng bi quan như thế. Sự tiêu cực chỉ làm bố mẹ đau lòng mà thôi em”.

“Nhiều người còn xấu hơn em như họ vẫn đang sống tốt đó thôi em. hãy lạc quan lên nào”; “Ôi kể cả xấu hay đẹp kệ họ mình sống cho bản thân, cho bố mẹ chứ người ta có nuôi bạn đâu. Đẹp họ cũng có nuôi mình đâu, mà xấu, đỡ phải lấy chồng càng sướng”…

Thậm chí, có những người còn sẵn lòng giới thiệu anh họ, cháu vốn “nhát gái” để giúp cô gái trẻ làm quen.

