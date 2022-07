Xác định đúng nguyên nhân có thể giúp trị dứt điểm viêm xoang

Theo TS.BS Võ Công Minh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện FV, lĩnh vực viêm xoang rất rộng và điều trị viêm xoang cần dựa vào nguyên nhân để có phương pháp điều trị thích hợp. Không phải lúc nào cũng cần phẫu thuật, viêm xoang vẫn có thể được điều trị thành công bằng phương pháp nội khoa hay can thiệp ít xâm lấn.

Xác định đúng nguyên nhân có thể giúp trị dứt điểm bệnh viêm xoang

Những loại viêm xoang có thể trị dứt điểm

Người ta hay nghĩ nhức đầu là dấu hiệu viêm xoang, nhưng theo thống kê, chỉ 20% nhức đầu là biểu hiện của viêm xoang. Phần nhiều đau đầu là do các bệnh lý thần kinh khác. Tuy nhiên, nhức đầu kèm theo nghẹt mũi, chảy mũi, hắt hơi, chảy nước mũi xanh, khạc đàm, cảm giác đàm từ trên mũi chảy xuống họng… thì thường là dấu hiệu của bệnh viêm xoang. Nếu bị viêm xoang trước, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau nặng vùng mặt phía trước gò má, không đau dữ dội mà cúi đầu xuống hoặc bước đi sẽ thấy đau tức vùng mặt. Viêm xoang sau sẽ gây mỏi gáy, đau vùng chẩm.

TS.BS Công Minh chia sẻ, nhiều người bị viêm xoang được chỉ định kháng sinh, nên khi bệnh tái phát thường tự ý mua kháng sinh về điều trị, điều này vô tình làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc khiến bệnh khó điều trị hơn. Nếu viêm xoang cấp tính ở thể nhiễm khuẩn, điều trị kháng sinh sẽ hiệu quả nhưng viêm xoang mạn tính kéo dài 3-6 tháng thì hiệu quả của kháng sinh sẽ rất thấp. Lúc này, phương pháp như rửa mũi, mở lỗ thông xoang, thuốc xịt mũi corticoid… sẽ phát huy tác dụng.

Bệnh viêm xoang vẫn có thể trị dứt điểm.

Với tình trạng viêm xoang nặng hoặc viêm đa xoang do nấm hoặc do bất thường ở cấu trúc mũi như phì đại cuốn mũi, vẹo vách ngăn hoặc do khối u ở mũi như polyp mũi, u nhú… thì cần điều trị nội khoa cho ổn định, kết hợp với phẫu thuật hoặc các phương pháp điều trị ít xâm lấn như đốt bằng sóng cao tần an toàn, ít đau đang triển khai tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện FV. Hiệu quả điều trị bằng phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật và chuyên môn của bác sĩ để xác định và loại bỏ khối u hoàn toàn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc xoang.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải tiếp tục kiên trì gặp bác sĩ theo dõi và điều trị nếu bị tái viêm. "Nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật thấy tình hình cải thiện nên không đến tái khám, nhưng để đảm bảo điều trị dứt điểm, bệnh nhân cần đảm bảo tái khám ít nhất 2 lần sau phẫu thuật", bác sĩ Minh lưu ý.

Viêm xoang do cơ địa: Kiểm soát triệu chứng

Viêm xoang mà nhiều bệnh nhân buộc phải tìm cách sống chung là loại viêm xoang do dị ứng. Đây thuộc về yếu tố cơ địa. Có những người sinh ra đã bị dị ứng với lông chó mèo, phấn hoa theo mùa hoặc thậm chí là dị ứng với thời tiết (lạnh)… Nếu cứ tiếp xúc với những dị ứng nguyên này thì không bao giờ hết bệnh.

Tuy nhiên, TS.BS Võ Công Minh cho biết, những trường hợp này cần xác định nguyên nhân gây dị ứng để hạn chế tiếp xúc, kết hợp điều trị nội khoa để cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Mục tiêu là giảm thời gian và độ nặng dị ứng mà bệnh nhân mắc phải. "Ví dụ một năm 12 tháng mà hết 3 tháng bệnh nhân bị nghẹt mũi, viêm mũi, nhức đầu… thì điều trị để thời gian bệnh giảm xuống chỉ còn vài ngày trong năm. Hoặc điều trị phòng ngừa để bệnh không diễn tiến nặng khi tiếp xúc với yếu tố dị ứng như lông thú, phấn hoa…", bác sĩ Minh nói.

Viêm xoang do dị ứng thì nên hạn chế tiếp xúc với tác nhân dị ứng, ví dụ dị ứng lông thú cưng như chó mèo thì tốt nhất nên tránh xa chó mèo, yếu tố quan trọng trong viêm mũi dị ứng. Nếu muốn nuôi chó mèo thì hạn chế ôm hôn, không cho thú cưng ngủ chung giường, hoặc chọn loại chó không rụng lông như Poodle.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa viêm xoang Theo TS.BS Võ Công Minh, cách tốt nhất ngừa viêm xoang là tránh cảm lạnh và cúm; ăn nhiều trái cây và rau quả vì giàu chất chống oxy hóa và các chất hóa học khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng; kiểm soát dị ứng của bạn nếu có (phấn hoa, lông thú, chất khói và chất ô nhiễm...); tiêm vaccine cúm mỗi năm; rửa tay thường xuyên; uống nhiều nước để tăng độ ẩm cho cơ thể; uống thuốc thông mũi khi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên.

