WIR Group và Dr. Wolff Group đưa Vagisan đến gần hơn với người dùng Việt

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo tiêu chuẩn châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc vùng kín một cách khoa học và toàn diện.

Dr. Wolff Group là tập đoàn dược phẩm nổi tiếng tại châu Âu ra đời từ năm 1905, với lịch sử 120 năm nghiên cứu và phát triển, hiện diện tại hơn 60 thị trường trên toàn cầu.

Trong đó, Vagisan là thương hiệu chuyên biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trực thuộc Dr. Wolff Group.

Các sản phẩm của Vagisan được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, hướng tới cung cấp giải pháp chăm sóc toàn diện từ làm sạch, cân bằng pH, tăng cường đề kháng đến dưỡng ẩm và hỗ trợ cải thiện tình trạng khô hạn vùng nhạy cảm.

Đại diện WIR Group cho biết, việc đưa Vagisan vào thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ an toàn, bài bản và có cơ sở khoa học rõ ràng.

Sự kiện ra mắt quy tụ nhiều đại diện doanh nghiệp, chuyên gia y tế, khách mời quốc tế cùng các nghệ sĩ và người có ảnh hưởng.

Trong đó có ông Nguyễn Bắc Hải - Chủ tịch WIR Group, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Giám đốc điều hành WIR Group, ông Eduard R. Dörrenberg - CEO & Managing Partner Dr. Wolff Group; ông Björn Koslowski - Phó Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; ông Peter Buerstedde - Giám đốc tổ chức Thương mại và Đầu tư của Đức tại Việt Nam; Bác sĩ Lương Ngọc Tiến - Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ và Da liễu thẩm mỹ; Tiến sĩ, Bác sĩ Dawn Harper đến từ Vương quốc Anh…

Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh phần trình bày về tập đoàn và thương hiệu, sự kiện còn có nghi thức ký kết hợp tác giữa WIR Group và Dr. Wolff Group, các bài tham luận chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, cũng như phần giao lưu, hỏi đáp nhằm cung cấp thông tin y khoa chính xác và tháo gỡ những rào cản tâm lý liên quan đến các vấn đề nhạy cảm.

Không gian trải nghiệm sản phẩm cũng được thiết kế ngay tại sự kiện, giúp khách mời tiếp cận trực tiếp các giải pháp chăm sóc sức khỏe một cách cụ thể và thực tiễn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Giám đốc điều hành WIR Group, sức khỏe vùng kín là yếu tố quan trọng nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức do tính chất nhạy cảm, khiến nhiều phụ nữ chưa tiếp cận kịp thời các giải pháp phù hợp.

Trong khi đó, các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy việc duy trì môi trường sinh lý cân bằng, độ ẩm tự nhiên và hệ vi sinh khỏe mạnh đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe phụ khoa.

Từ nền tảng này, các sản phẩm của Vagisan được phát triển theo hướng chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa làm sạch, bảo vệ và dưỡng ẩm, bao gồm cả giải pháp dưỡng ẩm từ bên trong - một hướng tiếp cận còn mới tại thị trường Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc hợp tác với Dr. Wolff Group không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là đưa các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà WIR Group đang xây dựng.

Các chuyên gia tham dự cũng nhận định xu hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ đang có sự thay đổi rõ rệt, chuyển từ các giải pháp đơn lẻ sang cách tiếp cận toàn diện hơn, bao gồm cả yếu tố phòng ngừa, cân bằng sinh lý và nâng cao chất lượng sống.

Việc ngày càng có nhiều sự kiện chuyên sâu như vậy được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng theo hướng khoa học và cởi mở hơn.

Sự kiện khép lại không chỉ với dấu ấn của một màn ra mắt thương hiệu mới, mà còn mở ra hướng tiếp cận cởi mở và bài bản hơn trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác giữa WIR Group và Dr. Wolff Group, những tiêu chuẩn y khoa tiên tiến từ châu Âu đang từng bước được lan tỏa, góp phần thúc đẩy nhận thức cộng đồng.

Hai doanh nghiệp góp phần mang đến các giải pháp chăm sóc an toàn, bền vững cho phụ nữ trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.

Sản phẩm có Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B số 260000072/PCBB-HN; 260000073/PCBB-HN; 260000096/PCBB-HN.