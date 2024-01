Liên quan đến vụ công an truy bắt kẻ dính máu ở chân, nghi giết người cướp tài sản ở TPHCM rồi bỏ trốn, chiều 7/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) đã tiếp nhận nữ nạn nhân bị tấn công trong sự việc trên.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 6/1, nhân viên tại trạm vệ tinh cấp cứu 115 khu vực Hóc Môn đưa một phụ nữ 31 tuổi (quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn trong tình trạng bị chém nhiều nhát vào người, gây đa vết thương.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (Ảnh: CTV).

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã hôn mê, da tím tái, chỉ số đánh tri giác (Glasgow) chỉ còn 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng âm tính, tim và phổi không nghe được. Bệnh nhân có vết thương nham nhở vùng đầu, lộ cả xương sọ, não trái thoát dịch, nhu mô não dập nát.

Ngoài ra, người phụ nữ còn bị thương nặng ở vùng tai và nhiều vị trí trên 2 cánh tay, đùi phải... Bàn tay trái của bệnh nhân đứt gần lìa một số ngón.

Ngay sau khi tiếp nhận, ekip trực cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực cho người phụ nữ. Tuy nhiên vì não trái đã vỡ và dập, đồng tử giãn tối đa, không còn tim phổi nên việc điều trị không hiệu quả.

Đối tượng nghi giết người, cướp xe của nạn nhân rồi bỏ trốn (Ảnh trích xuất camera).

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương. Phía bệnh viện đã trình báo công an về trường hợp trên.

Trước đó như Dân trí thông tin, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn nhà trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Lúc này, họ thấy một người đàn ông rời khỏi căn nhà có dính máu ở chân, lên xe máy chạy tốc độ nhanh. Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ bị thương nặng, dính đầy máu, nằm thoi thóp trên nền nhà. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc xe máy của người phụ nữ cũng bị lấy đi.

Công an TPHCM đang trích xuất camera và phối hợp với phía Công an tỉnh Long An truy bắt người đàn ông liên quan vụ án mạng.