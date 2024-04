Vụ cháy lớn ở kênh Tàu Hủ: Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp làm điều đặc biệt

Chiều 4/4, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Rẫy cùng đoàn y bác sĩ của đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 1/4 tại khu vực phường 2, quận 8, TPHCM.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy ở kênh Tàu Hủ (Ảnh: BV).

2 gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất đã được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, 1 gia đình bị ảnh hưởng nặng được trao số tiền 30 triệu đồng, trong khi 6 hộ còn lại bị ảnh hưởng nhẹ nhận 20 triệu đồng/trường hợp. Tổng số tiền hỗ trợ cho 9 hộ dân từ bệnh viện là 250 triệu đồng.

Tại buổi thăm hỏi, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức chia sẻ, khi nhận được thông tin có vụ cháy xảy ra tại quận 8, ông đã có trao đổi nhanh trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng như lãnh đạo các khoa, phòng. Rất nhanh chóng, toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy đã thống nhất sẽ đóng góp vào quỹ "Một ngày lương", để kịp thời hỗ trợ phần nào cho những trường hợp không may gặp nạn trong vụ việc.

Người dân vẫn còn bàng hoàng sau khi vụ cháy xảy ra (Ảnh: BV).

"Chúng tôi phải làm nhanh vì ngay thời điểm này, quý bà con cần hơn hết sự giúp đỡ của mọi người", bác sĩ Thức gửi lời động viên đến các gia đình nạn nhân, đồng thời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để Bệnh viện Chợ Rẫy có thể chung tay chia sẻ khó khăn với các gia đình, giúp bà con mau chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Trước đó vào tối ngày 1/4, đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hủ (khu vực hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển thuộc phường 2, quận 8). Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân hô hoán và cùng nhau dùng bình chữa cháy dập lửa song bất thành.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị (Ảnh: BV).

Hỏa hoạn tiếp tục lan sang 4-5 căn nhà kế bên (chứa nhiều đồ nội thất, bàn ghế, quần áo) khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.

Nhận tin báo, Công an quận 8 đã triển khai 3 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy. Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở vị trí ven sông nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.