Vợ chồng ở Đồng Nai bị nhân viên bốc xếp bắn: Một nạn nhân rất nguy kịch

Tối 30/8, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe 2 nạn nhân bị bắn gần chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mà nơi này đang tiếp nhận điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, khoa Cấp cứu cho biết, khoảng 6h ngày 30/8, khoa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân là vợ chồng, gồm ông M.V.A. (SN 1983) và bà Đ.T.T. (SN 1987). Họ vào viện với chẩn đoán có vết thương do đạn bắn, đã được sơ cứu ở bệnh viện tuyến dưới trước khi chuyển đến Chợ Rẫy.

Một trong hai nạn nhân bị bắn gần chợ Hóa An, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: BV).

Tại bệnh viện ở TPHCM, qua thăm khám, các bác sĩ xác định, tình trạng của người chồng rất nặng, cần thở máy, truyền máu lượng lớn và hội chẩn các chuyên khoa liên quan như Tiêu hóa, Thần kinh, Gan Mật, Ngoại Niệu.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, chuyển mổ lúc 10h cùng ngày, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Còn người vợ vào viện với sinh hiệu ổn định, có vết thương ở bụng. Bệnh nhân được xét nghiệm máu, chụp CT scan bụng, sau đó hội chẩn với chuyên khoa Ngoại tiêu hóa và được chỉ định mổ. Theo bác sĩ, sau mổ bệnh nhân sẽ được đánh giá sức khỏe kỹ lưỡng mới có thể tiên lượng được tình trạng chính xác.

Các bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 30/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ một nhân viên bốc xếp tại chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa) để điều tra vụ việc người này sử dụng súng bắn hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, một nhóm khoảng ba người đã xông vào khu vực chợ cá Hóa An chửi bới và dùng dao rượt đuổi anh Toàn, nhân viên bốc xếp tại chợ này.

Sau khi bỏ chạy, Toàn quay trở lại chợ Hóa An với một khẩu súng và tìm nhóm người đã mâu thuẫn trước đó. Khi gặp nhóm ba người tại một quán cà phê gần chợ, Toàn rút súng bắn vào đầu ông M.V.A. và bắn vào bụng bà Đ.T.T. (vợ ông A.). Được biết, Toàn và nhóm người này quen biết nhau từ trước.

Hậu quả là vợ chồng ông A. bị thương nặng. Sau khi gây án, Toàn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng màu đen, một số vỏ đạn.