Việt Nam trình diễn kỹ thuật mổ tai phức tạp tại hội nghị quốc tế

Hội nghị diễn ra ngày 13/10-15/10, do Hội Tai Mũi Họng Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp Hội Tai Mũi Họng Đông Nam Á tổ chức.

Đây là diễn đàn khoa học quy mô lớn, thu hút gần 2.000 diễn giả là các giáo sư, nhà nghiên cứu và bác sĩ tai mũi họng hàng đầu đến từ Đông Nam Á, Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy phát biểu tại khóa đào tạo tiền hội nghị.

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Cố vấn chuyên môn Trung tâm Tai Mũi Họng BVĐK Tâm Anh TPHCM, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, Chủ tịch đắc cử Hội Tai Mũi Họng Đông Nam Á cho biết, đây là lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19, đông đảo chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu hàng đầu tới từ các nước trên thế giới, các nước Đông Nam Á và Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ kiến thức cập nhật, kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý tai mũi họng.

Sự kiện mở đầu hội nghị được quan tâm hàng đầu là ca phẫu thuật trình diễn cấy điện cực ốc tai, nằm trong khóa đào tạo phẫu thuật tai nâng cao (AES), được thực hiện bởi ê-kip phẫu thuật BVĐK Tâm Anh Hà Nội và Phó giáo sư Lokman Saim (Malaysia).

Bệnh nhi 15 tháng tuổi, bị điếc bẩm sinh hai bên, có cha mẹ bị câm điếc, được bác sĩ cấy ốc tai điện tử để kích thích thần kinh thính giác, phục hồi chức năng nghe và cảm nhận âm thanh.

Cấy ốc tai điện tử là một trong những kỹ thuật khó và phức tạp nhất của chuyên ngành phẫu thuật tai. Phương pháp đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao về phẫu thuật viên và máy móc hỗ trợ bởi khu vực ốc tai rất nhỏ, chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Phòng mổ cần phải được đảm bảo vô trùng tuyệt đối, tích hợp sẵn nhiều thiết bị hiện đại phục vụ tốt nhất cho ca mổ như kính hiển vi thế hệ mới, hệ thống máy thăm dò dây thần kinh, đặc biệt là máy chụp X-quang C-arm ngay trên bàn mổ - một thiết bị quan trọng hỗ trợ bác sĩ kiểm tra chính xác vị trí đặt điện cực.

Ê-kip bác sĩ BVĐK Tâm Anh Hà Nội phối hợp với chuyên gia nước ngoài thực hiện cấy ốc tai điện tử cho bệnh nhi.

Giai đoạn quyết định thành bại của ca phẫu thuật là khi mở cửa sổ ở tầng ốc tai và đưa điện cực vào. Chỉ cần sai lệch một milimet có thể ảnh hưởng đến hiệu quả nghe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ tay nghề cao của bác sĩ, hệ thống kính hiển vi và máy định vị hiện đại tại BVĐK Tâm Anh, điện cực đặt đúng vị trí, nhận tín hiệu tốt. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, các chỉ số đánh giá sau mổ tốt.

Sáng 14/10, tại BVĐK Tâm Anh tiếp tục diễn ra ca phẫu thuật trình diễn mổ nội soi tai EES, chỉnh hình thượng nhĩ cho người bệnh bị cholesteatoma thượng nhĩ. Đây là bệnh lý phổ biến, gây ù tai, nghe kém, nếu không can thiệp sớm có thể dẫn tới nhiễm trùng, tiết dịch, giảm sức nghe, thậm chí gây biến chứng nội sọ như áp xe não, viêm tiền đình. Phương pháp có ưu điểm ít xâm lấn, đường mổ rất nhỏ, độ an toàn và hiệu quả thẩm mỹ cao hơn so với mổ mở truyền thống.

Ca mổ do ê-kip phẫu thuật Khoa Tai Mũi Họng BVĐK Tâm Anh Hà Nội thực hiện cùng sự tham gia của Giáo sư Michael Tong (Hong Kong). Phẫu thuật tiến hành trong phòng mổ vô trùng hybrid (sự kết hợp giữa môi trường phẫu thuật vô trùng cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh), với sự hỗ trợ của dàn thiết bị nội soi 4K Karl Storz độ nét và tính linh hoạt bậc nhất hiện nay, kết hợp hệ thống định vị 3D và bộ dụng cụ vi phẫu tai để tiếp cận tổn thương chính xác, hạn chế tối đa tai biến. Ca phẫu thuật kết thúc sau 2 giờ, người bệnh ổn định, được chuyển vào phòng theo dõi sau mổ.

PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết hội nghị Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ Đông Nam Á năm nay được tổ chức ở Việt Nam là cơ hội lớn cho bác sĩ nước ta tiếp cận những kiến thức, công nghệ mới nhất của chuyên ngành tai mũi họng, do các giáo sư đầu ngành từ Mỹ, Australia, Pháp… mang đến.

PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ tại hội nghị Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ Đông Nam Á.

"Hai kỹ thuật được lựa chọn mổ trình diễn đều là những phẫu thuật rất mới và hiện đại trên thế giới. BVĐK Tâm Anh với nền tảng vững chắc về chuyên môn bác sĩ và hệ thống trang thiết bị gồm những máy móc tốt nhất, do đó được các hiệp hội tin tưởng lựa chọn thực hiện trình diễn ca phẫu thuật tai phức tạp", PGS Kỳ nhấn mạnh.

Hội nghị năm nay với chủ đề "Liên hiệp Hội Tai Mũi Họng Đông Nam Á kết nối và thành công", bàn luận chuyên sâu về lĩnh vực mũi xoang, họng thanh quản, tai thần kinh - thính học, tai mũi họng nhi, phẫu thuật đầu cổ, tạo hình thẩm mỹ và y học giấc ngủ. Nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật ít xâm lấn được chia sẻ và thảo luận như phẫu thuật tai nâng cao (AES), phẫu thuật nội soi tai (EES), cấy ốc tai điện tử và phẫu thuật xương thái dương.

Các chuyên gia tại khóa học tiền hội nghị.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, 2 phiên toàn thể, 38 phiên khoa học, 6 hội thảo chuyên đề cùng hàng trăm báo cáo khoa học, báo tường được giới thiệu và phân tích sâu rộng từ nghiên cứu tới thực tế khám, điều trị.

Nhiều báo cáo hấp dẫn khác về phẫu thuật đầu cổ cũng được ghi nhận tại chương trình hội nghị dựa trên các nghiên cứu, chứng cứ khoa học. Các bác sĩ tham gia có cơ hội cập nhật kiến thức mới, đồng thời được trao đổi - tiếp xúc với chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực hành lâm sàng, nâng cao hiệu quả trong thực tiễn khám chữa bệnh.