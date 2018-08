Việt Nam thiếu máu nhóm O, Trưởng đại diện Liên minh châu Âu 4 lần hiến máu

Chiều 30/8, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đón “tình nguyện viên” đặc biệt đến hiến máu. Đó là ông Bruno Angelet, Trưởng Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Ông Bruno Angelet đã hiến 350ml máu O – nhóm máu và trong những ngày qua kho máu đang cạn kiệt do ảnh hưởng của mưa bão, do lực lượng sinh viên hiến máu chủ yếu chưa quay trở lại trường.

Ông Bruno Angelet cho biết, đây là lần thứ 4 ông hiến máu ở Việt Nam sau 7 năm sống tại đây. Còn tại quê hương Bỉ, ông không nhớ mình đã hiến máu bao nhiêu lần. Bởi ở Bỉ, tuy hiến máu không là bắt buộc, nhưng trong cộng đồng, dường như ai cũng đi hiến máu thường xuyên 3 tháng/lần. Bản thân ông đi hiến máu lần đầu tiên từ năm 15 tuổi. Chính vì thế, tình trạng máu cung cấp cho bệnh nhân không bị khan hiếm theo mùa như ở Việt Nam.

Ngài Trưởng đại diện này cũng cho biết, ông đọc được tin tức thiếu nhóm máu O và cũng sốt ruột muốn đi hiến máu luôn. Nhưng đến chiều nay ông mới sắp xếp được thời gian để hiến. Ông cũng biết Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ thiếu máu vào 2 mùa cao điểm đầu năm và dịp hè do tới 60% lượng máu hiến tại Việt Nam phụ thuộc vào lực lượng sinh viên. “Sinh viên về quê chưa trở lại, không có người hiến máu”, ông nói bằng tiếng Việt rất rõ ràng.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trao huy hiệu máu nhóm O cho ông Bruno Angelet.

Trong khi tại Bỉ, người dân định kỳ đi hiến máu 3 tháng/lần, coi đây là hành động hết sức bình thường nên chưa khi nào xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ. Bản thân ông đã tham gia hiến máu từ khi mới 15 tuổi.

Trước đó ông cũng từng định hiến máu tại ngày Chủ Nhật đỏ, nhưng trước đó một ngày ông có tham gia một buổi chạy ủng hộ hoạt động xã hội, nên sức khỏe không đảm bảo để ông hiến máu.

Ông Bruno Angelet cho biết sẽ vận động sớm nhất cán bộ ngoại giao tại đại sứ quán các nước EU tại Việt Nam tham gia hiến máu.

“Tôi sẽ vận động các nhân viên cũng như cán bộ ngoại giao tại đại sứ quán các nước thuộc EU tại Việt Nam tham gia hiến máu và mong muốn việc làm ý nghĩa này sẽ được thực hiện trong một ngày sớm nhất. Tôi cũng mong mọi người trong xã hội cùng tham gia hiến máu như việc làm bình thường, như vậy sẽ không xảy ra khan hiếm cục bộ do phụ thuộc vào lực lượng hiến máu chính là sinh viên. Tôi hi vọng sau này Việt Nam cũng như Bỉ, không bị thiếu máu cho bệnh nhân”, ông Bruno Angelet nói.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cho biết, kể từ khi thông báo cạn kiệt nhóm máu O đến nay, trong 10 ngày qua, số lượng người đến hiến máu tăng gấp 7-8 lần so với ngày thường, trung bình từ 230-250 người hiến/ngày, trong đó 70% là nhóm O.

Chiều cùng ngày, rất nhiều bạn trẻ đến Viện Huyết học và Truyền máu tham gia hiến máu.

Theo TS Khánh, do có gần 50% dân số nhóm máu O nên số lượng bệnh nhân cần truyền máu nhóm O luôn cao hơn so với các nhòm còn lại. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị cho 180 bệnh viện phía Bắc, tối thiểu mỗi ngày Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cần 600-700 đơn vị nhóm máu O. Trong những ngày thiếu cao điểm, lượng máu O trong kho chỉ còn khoảng 1.500 đơn vị. Để có thêm lượng máu điều trị, những ngày qua, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cử nhân viên làm việc tới 20h. Sắp tới, ngoài điểm hiến cố định tại Viện, Hà Nội sẽ có 3 điểm hiến máu tại Trung tâm y tế 3 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Thanh Xuân.

Bài và ảnh: Hồng Hải