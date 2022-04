Việt Nam được cam kết cung ứng vaccine mới với số lượng lớn

Hợp tác với Sanofi lần này được đánh giá là bước tiến lớn tiếp theo của Hệ thống tiêm chủng VNVC khi trở thành đối tác với nhiều hãng vaccine hàng đầu thế giới như Merck Sharp and Dohme (Mỹ), Glaxosmithkline (Bỉ), Abbott (Hà Lan)…. Từ đó, VNVC có được nguồn vaccine dịch vụ chất lượng cao, số lượng lớn cho người dân, góp phần quan trọng giảm thiểu tình trạng khan hiếm, biến động giá vaccine vốn đã diễn ra nhiều năm trước đây.

Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) cam kết cung ứng cho Việt Nam số lượng lớn vaccine

Các thỏa thuận hợp tác chính thức của VNVC với các nhà sản xuất vaccine còn giúp VNVC có được nhiều loại vaccine mới. Trong đó, đặc biệt VNVC là đơn vị đầu tiên ký kết chính thức với tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới AstraZeneca đặt mua 55 triệu liều vaccine Covid-19 thành công. Điều này đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sớm nhất được tiếp cận với nguồn vaccine Covid-19 chất lượng cao trên thế giới. Nhờ vậy, động thái này góp phần quan trọng vào chiến dịch tiêm chủng thần tốc, hiệu quả, ngăn chặn sự tiếp tục lây lan dịch bệnh tại Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ Hợp tác chiến lược lâu dài giữa VNVC và Sanofi, đại diện giữa hai bên đã thông qua nhiều hoạt động quan trọng, gồm hợp tác ra mắt sản phẩm vaccine mới và đảm bảo người dân được thông tin về vaccine mới; đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine; hoạt động giáo dục truyền thông cho cộng đồng về các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên; hợp tác thực hiện nghiên cứu lâm sàng vaccine. Tất cả những nội dung này đều hướng đến cam kết mạnh mẽ vì một cộng đồng người dân Việt Nam khỏe mạnh, an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông David Tick, Giám đốc ngành hàng vaccine, Sanofi Việt Nam và Campuchia cho biết: "Tất cả mọi đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên, đến người trưởng thành và người lớn tuổi ở bất kỳ đâu trên thế giới đều cần được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tiêm chủng là một trong những biện pháp dự phòng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu hậu quả nặng nề mà các căn bệnh này đem lại. Việc nâng tầm hợp tác chiến lược với VNVC sẽ góp phần để Sanofi tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm vaccine chất lượng cao cho người dân Việt Nam".

Trẻ em và người lớn trên mọi miền đất nước có thêm cơ hội được chủng ngừa phòng bệnh truyền nhiễm bằng vaccine chất lượng cao.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC nhấn mạnh: "Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng, VNVC luôn đặt trọng tâm phát triển quan hệ hợp tác với những đối tác hàng đầu. Việc phát triển hợp tác chiến lược với Sanofi Việt Nam thông qua hàng loạt các hoạt động đa dạng được kỳ vọng sẽ giúp VNVC hiện thực hóa mục tiêu đưa vaccine chất lượng cao đến với cộng đồng một cách nhanh nhất, sớm nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân Việt Nam".

Sanofi là tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới. Những sản phẩm của Sanofi có mặt tại 170 quốc gia, hoạt động tại 90 quốc gia, 69 nhà máy toàn thế giới đặt tại 32 quốc gia, có 21 trung tâm nghiên cứu phát triển trên toàn cầu, hoạt động nghiên cứu và phát minh vaccine với danh mục sản phẩm đa dạng và dẫn đầu trong các lĩnh vực dự phòng như vaccine cúm, viêm não Nhật Bản, bệnh do não mô cầu, bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - viêm gan B - viêm phổi/viêm màng não do Hib, bệnh dại.

VNVC là Hệ thống trung tâm tiêm chủng an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam, hiện có 64 trung tâm trên toàn quốc. VNVC sở hữu hơn 5 ngàn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn tiêm chủng và các kỹ năng để mang lại dịch vụ tiêm chủng cao cấp cho người dân. VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất trên cả nước có hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) chuyên dụng cho bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống kho lạnh tổng và kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả các trung tâm tiêm chủng, hệ thống xe lạnh vận chuyển vaccine chuyên dụng, hệ thống tủ bảo quản vaccine chuyên nghiệp, các thiết bị vận chuyển, giám sát, vận hành... đảm bảo ở mức cao nhất sự an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

Với danh mục vaccine đầy đủ cho trẻ em và người lớn, VNVC nỗ lực cùng với các nhà sản xuất vaccine tăng cường các cơ hội tiếp tục mở rộng thêm nhiều trung tâm tiêm chủng đến các địa phương vùng sâu vùng xa, để người dân được tiêm chủng vaccine an toàn chất lượng, chi phí hợp lý và bình ổn giá, mang lại cơ hội bình đẳng vaccine và bảo vệ sức khỏe cho tất cả người dân trên mọi miền đất nước.