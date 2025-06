Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm gây hại tim mạch

Ngày 1/6, Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan này nhận được báo cáo của Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm Sibutramine, Desmethylsibutramine, Didesmethylsibutramine.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GMP 2024 Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh (số lô: 01022024, NSX: 09/02/2024, HSD: 08/02/2027) được lấy mẫu tại nhà thuốc Nhất ngân ( lô số 13 TTTM Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Sản phẩm phát hiện có chứa chất cấm nguy hại cho sức khỏe (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm).

Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối: Phu Hung Me., JSC, địa chỉ tại số 16 ngõ 159 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy HADU chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu (địa chỉ: Lô CN20, Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Các chất cấm được phát hiện trong sản phẩm gồm: Sibutramine, Desmethylsibutramine, Didesmethylsibutramine. Đây là những chất cấm sử dụng trong thực phẩm và thực phẩm chức năng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong đó, sibutramine rất dễ bị lạm dụng trong các thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân, vì nó ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine trong não (làm tăng cảm giác no). Tuy nhiên, nó lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, rối loạn tim mạch.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương đã làm việc với đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm và đơn vị sản xuất.

Tuy nhiên, cả hai đơn vị đều khẳng định không sản xuất lô sản phẩm này.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.