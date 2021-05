Viêm da ở trẻ sơ sinh do mồ hôi trộm: Nỗi lo của nhiều bà mẹ

Dân trí Viêm da ở trẻ sơ sinh gây nên nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe của thiên thần nhỏ bởi lẽ sức đề kháng của cơ thể còn non yếu. Trong đó, viêm da do mồ hôi trộm là thách thức của nhiều bà mẹ.

Cùng TS - BS Phạm Lê Duy (Bệnh Viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) tìm hiểu lý do vì sao mồ hôi trộm lại gây nên tình trạng viêm da ở trẻ sơ sinh, cũng như những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với trẻ đang gặp vấn đề về da, qua đó giúp mẹ có thêm giải pháp hợp lý để chăm sóc trẻ sơ sinh hiệu quả, thuận tiện hơn.

Vì sao mồ hôi trộm gây bệnh viêm da ở trẻ sơ sinh?

Phần lớn các bà mẹ cho rằng mồ hôi của trẻ sơ sinh "đủ sạch" và không gây nên bất kỳ kích ứng nào lên cơ thể thiên thần nhỏ. Thế nhưng, theo chia sẻ từ chuyên gia, mồ hôi còn chứa rất nhiều những chất khác nhau như các loại muối, urea, lactic acid, các peptide kháng khuẩn, histamine, đặc biệt là chứa các enzyme protease. Việc đổ mồ hôi trộm tưởng chừng là hiện tượng sinh lý vô hại, thế nhưng lại gây ảnh hưởng nhất định, kể cả đối với trẻ có hay không vấn đề viêm da cơ địa.

Làn da sơ sinh mỏng manh, nhạy cảm, sự xuất hiện của mồ hôi trộm thường xuyên gây nên tác động xấu đến sức khỏe của trẻ, mẹ cần lưu ý. Đầu tiên là rôm sảy (milia), đây là trạng thái làn da xuất hiện rải rác các nốt sẩn nhỏ màu trắng hoặc đỏ, nhiều nhất là ở các vùng lưng, ngực, bụng của trẻ, gây ngứa. Nguyên nhân của tình trạng này là do bít tắc các lỗ đổ của tuyến mồ hôi, hoặc đến từ nguyên nhân mẹ cho trẻ mặc các loại quần áo không đảm bảo được yếu tố thông thoáng. Thêm vào đó, trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là nằm ngủ, mồ hôi vùng lưng bụng (vùng eo gần về phía mông) khi tiết ra thấm vào quần áo, tã dán thiếu độ thấm hút cũng sẽ khiến tình trạng ứ đọng diễn ra và khiến trẻ bị rôm sảy.

Hăm kẽ cũng là một tình trạng thường thấy gây nên bởi mồ hôi trộm: Xuất hiện tại những vùng da nếp gấp như cổ, nách, bẹn háng thường chịu lực ma sát nhiều. Tình trạng kéo dài sẽ khiến vùng da đổ mồ hôi bị đỏ, viêm, thậm chí chảy dịch, và có thể bội nhiễm thêm vi trùng hoặc nấm. Ngoài ra, viêm da tiết bã (những vùng da viêm đỏ có đóng vảy vàng bên trên) cũng được xem là một trong những hệ quả gây nên từ việc trẻ sơ sinh đổ mồ hôi, tình trạng này thường không khiến trẻ ngứa ngáy nhưng lại dễ gây bội nhiễm vi trùng, vi nấm.

Đối với trẻ sơ sinh đang mắc phải tình trạng viêm da cơ địa, theo một số nghiên cứu cho thấy, mồ hôi trộm xuất hiện thường xuyên còn khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, thông qua một số cơ chế: Mồ hôi gây kích ứng da liên quan đến sự phóng thích một chất dẫn truyền thần kinh; mồ hôi có thể gây dị ứng tức thời do có chứa một loại protein của nấm Malassezia thường trú trên da của trẻ; ngoài ra, trên da sơ sinh đang bị tổn thương do viêm da cơ địa, mồ hôi từ tuyến mồ hôi có thể bị thấm ra các mô dưới da, gây kích ứng các mô đó và làm cho ngứa hay đỏ da.

Mồ hôi trộm tác động mật thiết đến sự tấy đỏ vùng da ở cơ thể trẻ, khiến trẻ khó chịu, quấy khóc nhiều hơn, đặc biệt đáng lo ngại vào thời tiết nóng ẩm

Làm thế nào để hạn chế tình trạng đổ mồ hôi trộm ở trẻ sơ sinh?

Làn da sơ sinh mỏng manh, cấu trúc da chưa ổn định, do vậy trẻ rất dễ bị tổn thương bởi các yếu tố từ môi trường bên ngoài, thậm chí là mồ hôi trộm. Các bà mẹ cần đặc biệt lưu ý và áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tình trạng đổ mồ hôi ở trẻ sơ sinh, giảm tối thiểu ảnh hưởng của mồ hôi trộm đối với sức khỏe của trẻ. Trước tiên, mẹ cần hiểu rằng quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể sơ sinh diễn ra mạnh mẽ, thân nhiệt trẻ tăng cao, trẻ đổ nhiều mồ hôi trộm. Do vậy, mẹ cần cho trẻ mặc quần áo mỏng nhẹ, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Mẹ cũng nên theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ phòng mát mẻ (lý tưởng vào khoảng 26oC), giữ cho phòng thoáng khí.

Thêm vào đó, khi tắm trẻ, mẹ lưu ý không dùng nước quá nóng (trên 34oC), không tắm trẻ nhiều lần trong ngày bởi dễ khiến thiên thần nhỏ cảm lạnh, cũng như dễ gây tổn thương cho da của trẻ. Một trong những vùng da thường hay xuất hiện mồ hôi trộm chính là vùng lưng bụng (gần mông), đây là vị trí mẹ thường ít để ý đến (do mồ hôi thấm vào quần áo/giường đệm là chủ yếu). Thế nhưng cũng chính vì vậy mà mồ hôi xuất hiện tại vị trí lưng bụng lại gây ảnh hưởng nhiều đến cơ thể sơ sinh, đặc biệt là khi thời tiết nóng ẩm. Do vậy việc lựa chọn một chiếc tã dán sơ sinh mềm mại, thấm hút mồ hôi trộm vùng lưng bụng hiệu quả chính là giải pháp giúp mẹ chăm sóc con đổ mồ hôi trộm tiện lợi hơn so với việc "chữa cháy" bằng cách mang con đi tắm rửa hoặc lau/chà xát da thường xuyên.

