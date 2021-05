Vì sao không uống bia rượu vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Dân trí Có những bệnh nhân gầy gò, chỉ nặng 50kg, cao đến 1m70, không uống được bia rượu vẫn bị gan nhiễm mỡ.

Trên thế giới, ước tính tỉ lệ gan nhiễm mỡ chiếm khoảng 2,8 - 24% dân số thế giới, gặp ở cả người trẻ, người gầy, người ở lứa tuổi trung niên. Tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng cùng với sự gia tăng người bị béo phì, mỡ trong máu cao, đái đường typ 2.

Trên thực tế, các chuyên gia thường khuyến cáo về tình trạng mắc gan do lạm dụng rượu bia do gặp rất phổ biến. Một người mới chỉ uống rượu trong vài ngày cũng có thể khiến tế bào gan chứa ngay tế bào mỡ. Nếu ngừng uống rượu luôn thì các tế bào gan có thể phục hồi. Còn duy trì sử dụng trên 30gr cồn mỗi ngày sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh lý về gan (một lon bia chứa 10-12gr cồn).

Không can thiệp, điều trị kịp thời, 50% bệnh nhân gan nhiễm mỡ do rượu sẽ bị xơ hóa, trong số này 15% sẽ tiến triển đến xơ gan và 4% sẽ bị ung thư gan.

Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ cũng hoàn toàn có thể gặp ở những người thể trạng gầy, không thường xuyên bia rượu. Đó là bệnh lý gan nhiễm mỡ không do bia rượu mà do các bệnh mãn tính, nhiễm độc chất, thuốc gây viêm gan... và đặc biệt là do rối loạn chuyển hóa gây ra.

Gan nhiễm mỡ là một chứng bệnh "im lặng", thường chỉ tình cờ phát hiện khi siêu âm do hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy khỏe mạnh, chỉ có 1 số ít cảm thấy tức vùng bụng.

Đến nay, bệnh gan nhiễm mỡ không có thuốc đặc trị nên việc tìm nguyên nhân để điều chỉnh được ưu tiên hàng đầu, can thiệp dựa vào các mức độ nhiễm mỡ của gan.

Trong đó, việc điều chỉnh chế độ ăn được các chuyên gia khuyến cáo thực hiện. Việc ăn nhiều đường, mỡ, đồ ăn nhanh, uống rượu bia và ăn ít rau xanh, uống ít nước... làm gia tăng tình trạng béo phì, gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Vì thế, cần thay đổi chế độ ăn, ăn nhiều đồ luộc, rau xanh, tránh đồ mỡ, bia rượu. Bên cạnh đó tăng cường tập thể dục thường xuyên, tránh các thuốc gây độc cho gan và tuân thủ cải thiện theo nguyên nhân gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Đáng nói, rất nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu thờ ơ với căn bệnh này vì cho rằng nó không nguy hiểm. Trong thực tế, việc mỡ bao bọc cơ quan thải độc của cơ thể gây nhiều nguy cơ, tùy theo cấp độ gan bị nhiễm mỡ. Trong đó, diễn biến nặng nhất của gan nhiễm mỡ trầm trọng lâu ngày có thể dẫn đến ung thư gan.

Vì thế, các chuyên gia cảnh báo đừng chủ quan với căn bệnh không phải dùng thuốc này. Bản chất của nó là phải thay đổi chế độ sống, sinh hoạt lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, dùng các loại thuốc đúng chỉ định... để dần cải thiện, giảm dần lượng mỡ trong gan.

Tú Anh