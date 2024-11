Vào viện vì tai nạn giao thông, bất ngờ phát hiện căn bệnh chết người

Ngày 11/11, Bệnh viện E thông tin cấp cứu, điều trị thành công nam bệnh nhân 48 tuổi ở Hà Nội bị đột quỵ não.

Trước đó, nam bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện E do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi tiến hành cấp cứu các bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh bị đột quỵ não nguy hiểm.

Đang lái xe, người đàn ông xảy ra va chạm, vào viện và được phát hiện đột quỵ não nguy hiểm (Ảnh: Thanh Xuân).

ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E thông tin thêm, khi tiến hành tầm soát các chấn thương có thể gặp phải do tai nạn giao thông, các bác sĩ nhận thấy người bệnh rơi vào tình trạng yếu nửa người, đau đầu, lơ mơ, phát âm khó…

"Những dấu hiệu này là biểu hiện của đột quỵ cấp. Kết quả chiếu chụp xác định bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não trái, nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do tắc một nhánh động mạch mạch máu não trái của hệ tuần hoàn não", bác sĩ Yên cho biết.

Nam bệnh nhân có tiền sử bị mỡ máu cao, thường xuyên sử dụng rượu bia và thuốc lá.

Một ngày trước khi xảy ra tai nạn, người bệnh xuất hiện các biểu hiện của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) như tê yếu một bên tay và chân, đau đầu dữ dội, chóng mặt, giảm thị lực, khó nói… nhưng người bệnh chủ quan nghĩ mình bị say rượu nên chỉ nghỉ ngơi tại nhà.

Sau đó, khi đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông, người bệnh bị đột quỵ đột ngột dẫn đến xảy ra va chạm.

Bác sĩ Yên cho biết, may mắn người bệnh được đưa đến bệnh viện và can thiệp kịp "giờ vàng", tránh được các biến chứng nguy hiểm do đột quỵ gây ra. Hiện nam bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực tại Đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Theo bác sĩ Yên, các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ có thể xảy ra trước khi khởi phát đột quỵ nghiêm trọng trước khoảng vài giờ hoặc một ngày, một tuần.

Những dấu hiệu trước khi đột quỵ hay dấu hiệu cảnh báo đột quỵ này có thể xảy ra duy nhất một lần hoặc lặp lại nhiều lần với mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Các biểu hiện trước khi đột quỵ thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề sức khỏe thông thường khiến nhiều người chủ quan bỏ qua cơ hội được cứu chữa. Như bệnh nhân này khi có dấu hiệu cảnh báo đột quỵ não thì lại nhầm tưởng là say rượu.

Đột quỵ xảy ra đột ngột, với những biến chứng nghiêm trọng như nói khó, yếu tay - chân, sa sút trí tuệ, hoặc liệt hoàn toàn nửa người, viêm phổi…. thậm chí, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, khi gặp các triệu chứng của đột quỵ như: miệng méo, vận động yếu và khó cử động tay chân, nói ngọng, nói không tròn vành rõ chữ, giao tiếp khó khăn… dù chỉ thoáng qua cũng cần tới viện ngay.

Cấp cứu đột quỵ trong thời gian vàng có vai trò quan trọng trong cứu sống người bệnh, giúp hạn chế tối đa các biến chứng và người bệnh phục hồi nhanh. Thời gian cấp cứu càng lâu, hệ thần kinh càng bị tổn hại nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng, lâu phục hồi, thậm chí không thể phục hồi.

Bác sĩ Yên cảnh báo, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, do nhiều người trẻ chủ quan về sức khỏe của chính bản thân, nghĩ mình trẻ khỏe nên không đi khám sức khỏe định kỳ, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo.

Các yếu tố như: thói quen hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, lười vận động, thừa cân, béo phì, thức khuya, stress, căng thẳng trong cuộc sống, công việc… đều làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi.