Ung thư gan có thể tăng gấp đôi kích thước chỉ trong 4 tháng

Ung thư gan phát triển nhanh như thế nào?

Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể cùng một lúc tiếp nhận máu từ 2 nguồn khác nhau: Từ tim và từ tĩnh mạch cửa.

Vì vậy gan là "nhà máy lọc máu" chính và quan trọng nhất trong cơ thể. Đây là nguyên nhân chính mà ung thư từ nhiều cơ quan và bộ phận khác có thể lan sang gan một cách dễ dàng.

Ung thư gan (ung thư biểu mô tế bào gan) là một ung thư phát sinh từ gan. Nó còn được gọi là ung thư nguyên phát hay hepatoma. Ung thư gan là một trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất và hiện y học chưa có phương pháp chữa dứt điểm căn bệnh này.

Quá trình phát triển của ung thư gan thường từ viêm gan mạn tính, xơ hóa, xơ gan và đến giai đoạn cuối là xuất hiện khối u ác tính.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian trung bình để tăng gấp đôi thể tích khối u gan là 112 ngày. Nói cách khác, chỉ mất khoảng 4 tháng để ung thư gan tăng gấp đôi kích thước.

Vì các khối u ác tính ở gan có thể được chữa trị hiệu quả bằng cách cắt bỏ trước khi chúng vượt quá 3cm, các chuyên gia khuyến cáo: Những người bị xơ gan nên đi khám gan 3 - 6 tháng/lần. Nếu không mắc xơ gan, chúng ta cũng nên khám gan định kỳ 6 - 12 tháng/lần.

Theo tần suất thăm khám này, ngay cả khi phát hiện ra ung thư gan, nó vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Những nguyên tắc cần nhớ để phòng ngừa ung thư gan

Cần tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với những người có nguy cơ cao bị ung thư gan. Những trường hợp này bao gồm: Nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C, uống quá nhiều rượu, viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan do nhiều nguyên nhân khác, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư gan.

Để phòng ngừa những bệnh lý liên quan đến gan, đặc biệt là ung thư gan, bác sĩ khuyên bạn nên nói không với rượu bia. Rượu có thể gây xơ gan. Người uống càng nhiều rượu bia, sức thải qua gan càng lớn và nguy cơ mắc ung thư càng cao. Chính vì vậy, không uống rượu bia có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Đồng thời, không hút thuốc lá, tránh xa môi trường có khói thuốc. Thuốc lá cũng được đưa vào danh sách những thành phần có tác động tiêu cực đến gan và gây hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tiêm phòng vaccine viêm gan B cũng có vai trò rất quan trọng. Nhiễm virus viêm gan B mạn tính khiến người bệnh dễ bị xơ gan và tiến triển thành ung thư gan. Mặc dù hiện đã có vaccine nhưng do hiểu biết của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi còn nhiều hạn chế nên không khám sức khỏe định kỳ, không tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Người dân cũng cần duy trì cân nặng hợp lý; điều trị bệnh tiểu đường tích cực. Những người mắc tiểu đường (đặc biệt là tiểu đường type 2) có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp khoảng 2 lần so với những người bình thường.