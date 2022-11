U xơ tuyến vú lành tính có chuyển thành ung thư?

Sờ thấy khối u ở nách, ở vú có phải ung thư không?

TS.BS Nguyễn Diệu Linh, Bệnh viện K cho biết, có khối u ở gần vú hoặc nách là dấu hiệu phổ biến nhất ở những người bị ung thư vú.

Tuy nhiên, dấu hiệu nhận diện ban đầu của một khối u ác tính, đó là sờ vào cứng, không đau khi chạm vào.

Vì thế, nếu sờ thấy khối u ở vú, vùng nách, chị em hết sức bình tĩnh, đến bệnh viện khám để được chẩn đoán chính xác.

Khám sàng lọc ung thư vú (Ảnh minh họa: H.Hải).

U vú lành tính xuất hiện có thể do các lý do như nhiễm trùng, chấn thương, tăng trưởng không phải ung thư. Các u vú lành tính thường khi chạm vào có thể di chuyển dễ dàng, có hiện tượng núm vú nhạy cảm, đau và khó chịu ở vú.

Còn ung thư vú (khối u ác tính) được hình thành bởi nhiều nguyên nhân như tiền sử gia đình từng có người mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, tiền căn thai sản, do uống thuốc hormon, do thừa cân, do hút thuốc - uống rượu, do yếu tố nội tiết...

Các triệu chứng của ung thư vú gồm: Núm vú tiết dịch, hình dạng vú thay đổi, da vú sần vỏ cam, mẩn đỏ, khối u cứng chắc, hình dạng không đều, bám chặt vào da, phát triển nhanh...

Tuy nhiên, để khẳng định chính xác, khi xuất hiện dấu hiệu nguy cơ, sờ thấy khối u bạn nên đến viện khám sớm nhất.

Các dấu hiệu của ung thư vú

Ung thư vú ngoài dấu hiệu sờ thấy khối u ở ngực, vùng nách với những đặc điểm trên, mọi người cũng cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sau:

Những thay đổi về hình dạng vú, kích thước

Nhiều phụ nữ không sờ thấy khối u như thông thường mà họ thấy ngực to hơn, trễ thấp hơn, có hình dạng khác thường so với bên vú còn lại. Đây cũng là triệu chứng của ung thư vú, thường gặp ở những người có mô vú dày đặc. Có tới 50% phụ nữ có mô vú dày đặc, và điều này khiến cho việc phát hiện ung thư vú gặp khó khăn hơn.

Sự thay đổi ở núm vú

Một trong những vị trí phổ biến nhất mà khối u thường xuất hiện là bên dưới núm vú, gây ra những thay đổi và cảm nhận ở núm vú. Ở những người mắc bệnh, núm vú thường dẹt hơn, tụt vào trong, tiết dịch hoặc máu. Da xung quanh núm vú có thể có vảy, viêm…

Ngứa ở ngực

Triệu chứng này chủ yếu liên quan tới ung thư vú viêm, và thường bị bỏ qua. Người bệnh bị ung thư vú viêm thường bị ngứa nhiều, nổi mẩn đỏ, hay sần sùi như vỏ cam.

Đau ở vai, lưng trên hoặc cổ

Ở một số phụ nữ mắc ung thư vú, họ cảm thấy đau ở lưng hay vai chứ không phải ở ngực hoặc vú. Cơn đau thường xảy ra ở phần lưng trên hoặc giữa 2 bả vai, dễ bị nhầm lẫn với chấn thương dây chằng, viêm xương khớp.

Vú bị đỏ và sưng

Nhiều người trải qua các triệu chứng như ngực nóng, hay ửng đỏ (thậm chí có màu tím), sưng đau… thường chỉ nghĩ đơn giản là nhiễm trùng, chẳng hạn như viêm vú. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu của ung thư vú viêm.

Đau ở ngực hoặc vú

Đau ở bệnh nhân ung thư vú, được mô tả là cơn đau buốt, đến và đi nhanh chóng, giống như một luồng điện nhẹ đi từ ngực trái đến ngực phải.

TS Linh cũng khuyến cáo chị em phụ nữ tự kiểm tra vú hàng tháng, sau khi sạch kinh bởi đó là thời điểm vú mềm nhất. Đặc biệt là những chị em trên 40 tuổi cần chủ động tầm soát ung thư vú khi chưa có triệu chứng, để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, với cơ hội chữa khỏi bệnh đạt trên 90%.

Các trường hợp phát hiện u xơ vú lành tính đều được theo dõi theo lịch hẹn của bác sĩ, chưa cần can thiệp ở giai đoạn đầu. Bởi đây là căn bệnh không quá nguy hiểm, không có biến chứng và không chuyển biến thành ung thư vú (khả năng chuyển thành ung thư vú là rất thấp).

Tuy nhiên, khối u xơ vú có thể phát triển lớn làm chị em lo lắng. Vì thế, bác sĩ sẽ can thiệp nếu khối u xơ lớn, gây khó chịu cho chị em.