Tuệ Linh cùng Hội Gan Mật Việt Nam tổ chức hội thảo về viêm gan

Chủ đề của hội thảo là "Cập nhật những tiến bộ mới về viêm gan, xơ gan và ung thư gan". Buổi hội thảo có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu, trong đó, có trưởng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới - Tiến sĩ Angela Pratt và nhiều giáo sư chuyên gia hàng đầu quốc tế…

Tham dự hội thảo có các bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM….

Hội thảo năm nay có gần 60 báo cáo khoa học chuyên sâu đến từ 30 trung tâm, đơn vị y tế lớn trong nước và quốc tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Italy... Hội thảo cũng cập nhật những tiến bộ mới trong nghiên cứu và điều trị bệnh lý gan mật tụy tại Việt Nam.

Trong các báo cáo về viêm gan virus và xơ gan, đáng chú ý bài báo cáo khoa học đến từ nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus với chủ đề "Nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh Plus trong hỗ trợ tăng cường chức năng gan cho người viêm gan virus B mạn tính" đã mang đến giải pháp đột phá mới giúp người bệnh viêm gan virus và xơ gan cải thiện bệnh với chi phí hợp lý.

Đại diện nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus tham dự báo cáo tại buổi hội thảo (Ảnh: Tuệ Linh Plus).

Giải độc gan Tuệ Linh Plus là phiên bản nâng cấp của Giải độc gan Tuệ Linh - Sản phẩm thảo dược hỗ trợ tăng cường chức năng gan cho người viêm gan virus, xơ gan. Kết quả nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Giải độc gan Tuệ Linh tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho thấy: Giải độc gan Tuệ Linh có tác dụng hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, hỗ trợ hạ men gan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Trần Văn Hợp - Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus trong các hoạt động cộng đồng cũng như với người bệnh.

"Hội thảo năm nay có gần 30 báo cáo khoa học về viêm gan, 20 báo cáo về ung thư gan, 10 báo cáo về xơ gan. Trong đó, có các bài tổng quan đặc sắc của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Bắc Trung Hoa…Và trong các báo cáo tại Việt Nam, tôi đặc biệt đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Giải độc gan Tuệ Linh Plus. Đây là một sản phẩm được nghiên cứu rất bài bản, chuyên sâu chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ người bệnh viêm gan virus và xơ gan, với giá thành phải chăng và có ích cho người bệnh", Phó giáo sư Trần Văn Hợp nói.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, gần hai thập kỷ qua, nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus không ngừng cải tiến nhằm cập nhật những tiến bộ mới của y học ứng dụng vào thực tiễn cho ra đời những sản phẩm bảo vệ gan tốt nhất có thể, từ đó mang đến giải pháp toàn diện cho người sử dụng.

Cũng tại buổi lễ, nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus đã dành tặng những suất quà ý nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khoa viêm gan, xơ gan, ung thư gan của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhằm động viên tinh thần cho người bệnh sớm vượt qua bệnh tật và lấy lại sức khỏe.

Những suất quà được nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus trao tận tay cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Tuệ Linh Plus).

Bằng chất lượng sản phẩm, nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus đã mang đến những giá trị tích cực với cộng đồng. Trong đó, những hoạt động phối hợp với Hội Gan mật Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng cho người tiêu dùng. Điều này đã giúp Giải độc gan Tuệ Linh Plus - sản phẩm thảo dược hỗ trợ tăng cường chức năng gan cho người viêm gan virus, xơ gan dần tạo được vị thế tại Việt Nam.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 532/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.