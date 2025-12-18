Từ nỗi lo vô sinh đến niềm vui làm mẹ của bệnh nhân đa u xơ tử cung

Trước đó, chị Trang được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung, u xơ tử cung thành trái có kích thước 48x43x59mm, u xơ tử cung thành sau kích thước 37x33x42mm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chị phải trải qua một lần sảy thai 20 tuần.

Khi đó, không chỉ đau đớn vì hỏng thai, chị còn sống trong nỗi lo ám ảnh phải cắt tử cung để điều trị đa u xơ, đồng nghĩa với việc khép lại giấc mơ được làm mẹ.

Con chị Trang chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,4kg (Ảnh: L.H).

Với mong muốn tìm phương pháp xử lý khối u hiệu quả, bảo toàn tử cung để vẫn còn cơ hội làm mẹ, chị đã tìm hiểu và lựa chọn điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU. Đây là phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.

Ca điều trị được thực hiện vào tháng 11/2024 do GS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cùng ê-kíp thực hiện.

3 giờ sau khi điều trị, chị Trang đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. 3 tháng sau, chị có thai tự nhiên. Trong suốt quá trình theo dõi thai kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường trong khi khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần.

Sáng 26/11, chị Trang sinh mổ một em bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4kg.

GS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (Ảnh: L.H).

Nhận định về ca bệnh đặc biệt, GS Tiến - người tiên phong đưa kỹ thuật US-HIFU về Việt Nam - cho biết, sự ra đời của em bé là minh chứng rõ ràng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp US-HIFU. Kỹ thuật này mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

Phát biểu tại hội nghị “Em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam chào đời và kết quả ban đầu sau một năm triển khai kỹ thuật US-HIFU” diễn ra ngày 18/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, việc nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị không xâm lấn, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh luôn là một trong những định hướng quan trọng của ngành y tế.

Công nghệ US-HIFU là một trong những kỹ thuật thể hiện rõ định hướng này, khi mang lại giải pháp điều trị các khối u không xâm lấn với hiệu quả điều trị rõ rệt cho người bệnh. Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa riêng đối với đơn vị triển khai, mà còn là một dấu mốc đáng ghi nhận đối với chuyên ngành sản phụ khoa nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung.

Bộ Y tế mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ sở thực tiễn để hoàn thiện phác đồ điều trị, cũng như mở rộng khả năng ứng dụng kỹ thuật trong điều trị các khối u ác tính.

“Bộ Y tế luôn khuyến khích các cơ sở y tế, các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới, song song với việc đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị thực chất”, Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.