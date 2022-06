Từ món ăn ngon đến trái tim khỏe - lựa chọn không đổi của hàng triệu gia đình Việt

Cơ duyên để NSƯT Chiều Xuân "bén duyên" với dầu đậu nành Simply bởi gia đình cô đặc biệt yêu thích những món ăn từ đậu nành - thực phẩm có nhiều dưỡng chất tự nhiên quý giá rất tốt cho tim mạch. Diễn viên lý giải trong đậu nành Simply dồi dào omega 3,6,9, phytosterols, vitamin E và còn được bổ sung thêm vitamin A. "Gia đình tôi mê sữa đậu, bún đậu, các món chay... Đương nhiên, thực đơn 'tốt cho tim' không thể thiếu dầu đậu nành Simply".

Cùng "tần số" yêu bếp núc với NSƯT Chiều Xuân là nàng thơ Hà Thành: Diễn viên Bảo Thanh. Cô quan niệm: "You are what you eat - bạn khỏe mạnh như thế nào tùy thuộc vào những gì bạn ăn uống". Vậy nên dù thường xuyên phải đi quay, đi diễn nhưng Thanh luôn giữ thói quen kỹ càng trong những lựa chọn liên quan đến dinh dưỡng. Đối với nguyên liệu nấu ăn hằng ngày cô luôn đặt tiêu chuẩn khá cao, đặc biệt gần đây cô còn quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch nên thường lựa chọn các nguyên liệu giàu dinh dưỡng cho tim. Cô "nhắc nhẹ" một lưu ý dễ thực hiện mà nhiều bà nội trợ không để ý thường bỏ qua, đó là xây dựng thói quen lựa chọn và sử dụng dầu thực vật để bổ sung, cung cấp chất béo có lợi cho cơ thể.

Vừa tự tay làm món "chả giò" đãi những "thực khách ruột", MC Thanh Thảo Hugo vừa tâm sự: "Thảo luôn quan niệm, làm gì cũng phải "tận tâm". Với nhiều người, có lẽ việc bếp núc là gánh nặng, nhưng với mình thì đó là thời gian thư giãn, yêu và được yêu, cùng tạo nên và hưởng thụ hạnh phúc của cả gia đình". Vì trót mê làm "chef" bếp nhà nên cô hay lướt internet tìm tòi các công thức nấu ăn lạ rồi sáng tạo những món ăn theo cách riêng của mình.

Đại diện cho cánh mày râu với tâm niệm để căn nhà thực sự trở thành "tổ ấm" thì mỗi thành viên đều phải xem việc nhà là việc chung, diễn viên Mạnh Trường thường "xung phong" phụ vợ đi chợ, vào bếp trổ tài khi không bận lịch quay. Cũng là người khá kỹ tính về ăn uống nhưng Mạnh Trường tuyệt đối tin tưởng vào sự lựa chọn của "nóc nhà" với khoản chọn dầu ăn.

Được biết Simply trở thành "Nhãn hiệu Dầu đậu nành được chọn mua nhiều nhất trong 10 năm liên tiếp", cả nhà Mạnh Trường đăng ngay tấm ảnh Gửi Tim Yêu để chúc mừng. Anh chia sẻ: "Nhà Trường là fan của Simply lâu rồi, loại nào cũng đã dùng qua nhưng bạn dầu đậu nành là lựa chọn đầu tiên và lâu nhất".

Ngoài những nghệ sĩ là "fan cứng" của Simply, còn rất nhiều nghệ sĩ trẻ cùng chung lựa chọn sản phẩm dầu đậu nành Simply để chế biến những món ngon cho mâm cơm gia đình.

Trong muôn vàn lựa chọn, Simply đã chinh phục người tiêu dùng chính bởi niềm tin yêu. Tin chắc rằng Simply với sứ mệnh "cho một trái tim khỏe" sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng người nội trợ Việt trong nhiều năm tới.