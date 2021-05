Triệu chứng sớm của ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua

Dân trí Đôi khi cơ thể gửi cho chúng ta những tín hiệu cảnh báo khó giải mã hoặc dễ bị cho là không có gì to tát.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngay cả những căn bệnh phổ biến và nghiêm trọng như ung thư cũng có thể đi kèm với một loạt các triệu chứng, một số là rõ ràng, giống như khối, và một số khác rất dễ bị bỏ qua, như giảm cân. Như với hầu hết các bệnh có khả năng gây tử vong, phát hiện sớm là chìa khóa đối với ung thư, và điều này có nghĩa là cần biết về các triệu chứng và khi nào cần tìm lời khuyên y tế.

Ung thư buồng trứng là căn bệnh mà phụ nữ cần biết về các triệu chứng. Theo Hội Ung thư Mỹ (ACS), năm 2021, sẽ có hơn 21.000 phụ nữ nước này có chẩn đoán ung thư buồng trứng, gần 14.000 người trong số đó sẽ tử vong. Họ lưu ý rằng ung thư buồng trứng "gây ra nhiều ca tử vong hơn bất kỳ bệnh ung thư nào khác của hệ thống sinh sản nữ", phần lớn là do nó thường không được chẩn đoán. Dưới đây là triệu chứng báo trước của ung thư buồng trứng mà hầu hết phụ nữ không để ý đến.

Nếu bị chướng bụng hàng ngày, đó có thể là triệu chứng ban đầu của ung thư buồng trứng

Các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư Moffitt giải thích rằng rất khó giải mã nguyên nhân gì gây chướng bụng, vì triệu chứng này có thể liên quan đến táo bón, hội chứng ruột kích thích, chế độ ăn nhiều muối, tăng cân, chu kỳ kinh nguyệt hoặc đơn giản là đầy hơi.

Nhưng sự tích tụ dịch do ung thư buồng trứng cũng có thể dẫn đến chướng bụng, theo Trung tâm Ung thư Moffitt. Triệu chứng có thể xảy ra khi ung thư lan rộng và kích thích phúc mạc che phủ các cơ quan nội tạng sản sinh ra dịch. Ngoài ra, ung thư buồng trứng có thể gây tắc hạch bạch huyết và tăng huyết áp, cả hai đều có thể dẫn đến dư thừa chất dịch xung quanh dạ dày.

Các chuyên gia y tế tại Trung tâm Y tế Đại học Rush giải thích: "Thường xuyên cảm thấy chướng bụng và đầy bụng là một trong những dấu hiệu ban đầu phổ biến nhất của ung thư buồng trứng. "Và đầy hơi kèm theo căng chướng bụng (có thể nhìn thấy bụng to lên) có thể là dấu hiệu báo động đỏ cho thấy có vấn đề."

Hầu hết phụ nữ không đi khám khi bị chướng bụng

Phụ nữ dễ bỏ qua các dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng hoặc nghĩ rằng các triệu chứng của họ chỉ đơn giản là do lão hóa, tăng cân hoặc các vấn đề ít nghiêm trọng khác. Đó là nguyên nhân khiến ung thư buồng trứng rất khó phát hiện sớm, khi khả năng chữa khỏi cao nhất.

YouGov và Target Ovarian Cancer, tổ chức về ung thư buồng trứng hàng đầu của Anh, đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến đối với 1.142 phụ nữ vào năm 2018 và phát hiện ra rằng 50% phụ nữ bị chướng bụng thường xuyên coi triệu chứng này là bình thường và không đi khám bác sĩ.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng khi thấy bị chướng bụng, hầu hết phụ nữ sẽ sớm thay đổi chế độ ăn hơn là đến gặp bác sĩ.

Phụ nữ cũng nên chú ý đến ba triệu chứng chính khác của ung thư buồng trứng là đau bụng, chán ăn và đi tiểu thường xuyên.

Ngoài những triệu chứng phổ biến này, phụ nữ cũng có thể nhận thấy những thay đổi trong nhu động ruột, cực kỳ mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân và ra máu sau khi đã mãn kinh. Các triệu chứng có thể thường xuyên (hơn 12 lần một tháng), dai dẳng hoặc mới.

Nếu không điều trị, ung thư buồng trứng sớm có thể gây ra những hậu quả chết người

Hội Ung thư Mỹ cho biết nếu được phát hiện sớm, 94% phụ nữ sống hơn 5 năm sau khi có chẩn đoán ung thư buồng trứng. Nhưng chỉ 20% ung thư buồng trứng được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Rất may, ung thư có thể được phát hiện sớm thông qua kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám vùng chậu. Hai xét nghiệm được sử dụng thường xuyên nhất trong tầm soát ung thư buồng trứng là siêu âm qua đường âm đạo và xét nghiệm máu để tìm nồng độ cao của protein CA-125. Theo một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 12 tháng 5 trên tạp chí The Lancet, xét nghiệm máu giúp "phát hiện những phụ nữ bị ung thư buồng trứng sớm hơn so với nhóm đối chứng không được xét nghiệm".

Cẩm Tú

Theo Best Life