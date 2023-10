Trẻ vừa ho một ngày, đi khám đã xuất hiện nốt viêm phổi

Giao mùa là thời điểm khiến bệnh về đường hô hấp ở trẻ tăng nhanh

Các bệnh về hô hấp ở trẻ em có thể xảy ra quanh năm, nhưng tần suất nhiều nhất vào thời điểm giao mùa. Những bệnh về đường hô hấp trẻ thường gặp có thể kể đến như: cảm cúm, viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi…

Thời tiết giao mùa, trẻ đến khám vì bệnh hô hấp tại Thu Cúc TCI gia tăng (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Bác sĩ CKI Trần Thanh Hà, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc TCI cho biết, trẻ nhỏ có hệ hô hấp chưa phát triển toàn diện, đường thở ngắn, việc bé hít thở nhiều lần trong một phút sẽ tạo điều kiện cho virus gây các bệnh hô hấp dễ dàng xâm nhập hơn. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ với cơ thể còn non, sức đề kháng yếu nên cũng dễ bị virus, vi khuẩn tấn công gây bệnh hơn.

"Thời gian gần đây, vì lý do thời tiết giao mùa khiến tình trạng bệnh nhi khám tại Khoa Nhi Thu Cúc TCI gia tăng. Đa phần các bé đến khám đều có biểu thông thường như hắt hơi, sổ mũi, ho húng hắng, sốt và gặp phải các bệnh lý về hô hấp như: viêm họng cấp, viêm phế quản cấp, viêm tai giữa ứ mủ… Một số trẻ do được bố mẹ đưa đi khám muộn, triệu chứng đã nặng nên phải nhập viện điều trị để được chăm sóc và theo dõi, đảm bảo an toàn sức khỏe", bác sĩ Hà cho biết thêm.

Ngoài vấn đề thời tiết, môi trường học đường cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng lên. Nếu lớp học có một trẻ mắc bệnh đường hô hấp thì rất dễ lây bệnh cho các bạn khác. Lý do là vì các bé trong cùng một lớp thường xuyên tiếp xúc gần và dùng chung đồ chơi.

Bệnh đường hô hấp ở trẻ diễn tiến nhanh, dễ biến chứng nặng

Các bệnh lý về đường hô hấp xảy ra phổ biến hơn ở trẻ từ 0 - 5 tuổi. Trong đó, trẻ dưới 2 tuổi khi mắc các bệnh hô hấp sẽ dễ bị nặng hơn.

Trẻ từ 0 - 5 tuổi dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp hơn (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Bé N.T.A, 18 tháng tuổi, vừa bị ho, sổ mũi một ngày, mẹ đã cho tới Thu Cúc TCI khám. Lý do là bởi trước đó, chị gái của bé (4 tuổi) vừa mới điều trị khỏi bệnh viêm phổi. Sau khi khám lâm sàng, tiến hành các xét nghiệm cần thiết và chụp X-quang, kết quả cho thấy bé N.T.A đã xuất hiện các nốt viêm phổi. Sau một tuần điều trị ngoại trú tại nhà theo phác đồ của bác sĩ TCI, nốt viêm phổi của bé đã hết, bé chỉ cần uống thuốc để điều trị dứt điểm tình trạng viêm mũi mủ.

Đa số các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ đều dễ điều trị, thời gian khỏi bệnh có thể chỉ từ 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh của trẻ rất dễ trở nặng, kéo dài thời gian điều trị và có thể gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe về sau.

Một trường hợp khác là bé H.Y.N, 3 tuổi, được mẹ cho đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI trong tình trạng ho, đau họng, sổ mũi một tuần vẫn không có dấu hiệu giảm. Sau khi khám lâm sàng, xét nghiệm CRP và chụp X-quang, bác sĩ kết luận bé viêm mũi họng, viêm phế quản cấp. Nguyên nhân mà bé bị đau họng nhiều, các triệu chứng kéo dài không giảm là do mẹ đã cho bé uống thuốc không đủ liều, vừa thấy con hết sốt đã tự ý dừng thuốc.

Theo kết quả chụp X-quang, thành phế quản của bé H.Y.N đã dày lên, bé bị viêm phế quản cấp và cần tiến hành điều trị ngay. Xét nghiệm CRP cho thấy bạch cầu tăng cao, bé đã bị nhiễm khuẩn. Với tình trạng này, bác sĩ đã chỉ định bé cần được uống kháng sinh, thuốc long đờm và thuốc dự phòng co thắt để làm giảm tình trạng co thắt phế quản cho bé.

"Việc bố mẹ cho trẻ uống thuốc không đủ liều đã dừng là rất nguy hại. Điều này có thể dẫn tới tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở trẻ. Cùng với đó, bệnh hô hấp của trẻ sẽ lâu khỏi hơn, thời gian điều trị kéo dài hoặc sau khi đã khỏi cũng rất dễ tái lại", bác sĩ Hà khuyến cáo.

Phát hiện, điều trị sớm và chú trọng phòng bệnh cho trẻ

Bệnh hô hấp là các bệnh thường gặp, không khó điều trị nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 2 tuổi và trẻ bị suy giảm hệ miễn dịch. Do đó, các phụ huynh không nên chủ quan.

Trẻ xuất hiện triệu chứng bất thường nên được khám để phát hiện và điều trị bệnh sớm (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Trong thời điểm giao mùa thu - đông như hiện nay, bố mẹ nên chú ý quan sát con nhiều hơn, để sớm phát hiện những bất thường về sức khỏe của trẻ. Trường hợp bé có những biểu hiện như: sổ mũi, ho nhiều, sốt cao khó hạ, khò khè, khó thở, da tái xanh… bố mẹ hãy nhanh chóng đưa bé tới cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chẩn đoán và hỗ trợ điều trị sớm, bệnh vừa chóng khỏi vừa ngăn ngừa tối đa nguy cơ trở nặng.

Bố mẹ có thể chủ động bảo vệ con khỏi các bệnh hô hấp bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, trẻ nên được đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, hạn chế tiếp xúc nơi đông người để tránh lây nhiễm bệnh. Trẻ cũng cần được bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng nhằm có một thể trạng tốt nhất chống lại bệnh tật.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho trẻ hiện là biện pháp hiệu quả giúp bố mẹ nắm được thể trạng sức khỏe của con, biết được con thiếu hay thừa chất gì để bổ sung và điều chỉnh phù hợp. Hơn thế, khám sức khỏe tổng quát định kỳ còn giúp tầm soát sớm các bệnh lý trẻ có thể mắc, giảm thiểu tối đa rủi ro sức khỏe, thời gian và chi phí điều trị bệnh.

Khoa Nhi - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI có các gói khám sức khỏe tổng quát nhi được thiết kế khoa học, tối ưu theo từng giai đoạn phát triển của trẻ 0-6 và 7-15 tuổi. Tại Thu Cúc TCI, bé sẽ được khám trực tiếp bởi bác sĩ giỏi, kết quả có nhanh. Nhờ đó, bố mẹ nắm rõ được tình trạng sức khỏe của con, được tư vấn chế độ chăm sóc phù hợp, giúp con phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.