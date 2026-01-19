Trẻ biếng ăn do thiếu kẽm, nguyên nhân ít cha mẹ ngờ đến

Kẽm - vi chất giúp trẻ ăn ngon miệng hơn

Kẽm không chỉ là một vi chất dinh dưỡng mà còn là "chìa khóa" quyết định chức năng vị giác của trẻ.

Khi vị giác suy giảm, trẻ sẽ mất dần hứng thú ăn uống (Ảnh: Freepik).

Tế bào vị giác trên lưỡi có chu kỳ sống rất ngắn, kéo dài 7-10 ngày. Để tái tạo và duy trì chức năng, các tế bào này phụ thuộc vào hai enzyme: Carbonic anhydrase VI và Gustin - cả hai đều cần kẽm để hoạt động.

Khi cơ thể thiếu kẽm, chuỗi tái tạo tế bào bị đứt gãy. Theo thời gian, số lượng tế bào vị giác sụt giảm, độ nhạy cảm cũng giảm theo. Hệ quả là những gì trẻ ăn vào dường như không cảm thấy ngon miệng, buộc trẻ phải ép buộc bản thân để "nuốt", trẻ mất dần hứng thú ăn uống.

Làm sao nhận biết trẻ suy giảm vị giác do thiếu kẽm?

Biếng ăn thường là dấu hiệu đầu tiên, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất của việc suy giảm vị giác. Cha mẹ cần chú ý những biểu hiện:

Thay đổi khẩu vị và giảm khả năng nhận biết: Trẻ phàn nàn thức ăn không có vị hoặc nhạt nhẽo; mất hứng thú với những món ăn trước đây yêu thích. Thực phẩm trở nên vô vị, mất tính hấp dẫn, khó có cảm giác muốn ăn.

Thiếu kẽm, trẻ sẽ mất hứng thú với những món ăn trước đây yêu thích (Ảnh: Freepik).

Thay đổi hành vi ăn uống: Nhai kéo dài bất thường; giảm cảm giác thèm ăn; từ chối ăn bất thường (trẻ không chỉ kén ăn mà còn từ chối các nhóm thực phẩm); giảm lượng tiêu thụ...

Ngoài các vấn đề ăn uống, cơ thể trẻ còn gửi những tín hiệu khác: Trẻ hay bị cảm cúm, viêm họng, các bệnh nhiễm trùng tái phát liên tục; tăng trưởng chậm, suy dinh dưỡng; da khô ráp, móng tay xuất hiện vạch trắng, tóc mỏng dễ rụng…

Nếu trẻ vừa có hành vi ăn uống thay đổi rõ rệt, vừa kèm 1-2 biểu hiện sức khỏe khác và tình trạng kéo dài hơn vài tuần là tín hiệu cảnh báo mức độ thiếu kẽm đáng lo ngại.

Bổ sung kẽm đúng cách, yếu tố kích thích vị giác giúp trẻ ăn ngon

Nhiều nghiên cứu chứng minh, nhóm trẻ em suy dinh dưỡng, biếng ăn… có cải thiện về cảm giác thèm ăn khi được bổ sung kẽm đều đặn.

Bổ sung kẽm bắt đầu từ bàn ăn: Bước đầu tiên cha mẹ cần làm là điều chỉnh chế độ ăn, bởi kẽm có sẵn nhiều trong thực phẩm.

Bổ sung kẽm cho trẻ có thể ưu tiên kẽm từ nguồn động vật (Ảnh: Freepik).

Kẽm từ động vật có sinh khả dụng cao gấp đôi so với thực vật. Ưu tiên: Gan, hàu, cua; thịt bò, lợn, gà; các loại hải sản: tôm, cá; trứng…

Một chất gọi là phytate (có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, đậu) có thể làm giảm hấp thụ kẽm tới 50%. Cách khắc phục: Ngâm gạo, đậu từ 6-8 tiếng rồi mới nấu.

Ngược lại, vitamin C là "người bạn" của kẽm, giúp hấp thụ tốt hơn 30-40%. Trong bữa ăn giàu kẽm hãy thêm vài miếng cà chua hoặc ăn thêm cam, quýt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Khi chế độ ăn chưa đủ, ưu tiên chế phẩm bổ sung: Với những trẻ kén ăn, biếng ăn, chỉ điều chỉnh thực đơn sẽ là không đủ - trẻ ăn quá ít để hấp thụ đủ lượng kẽm cần thiết từ thức ăn.

Những trường hợp này ba mẹ có thể bổ sung kẽm cho con. Lộ trình phục hồi diễn ra theo giai đoạn. Tuần 1-3 tế bào vị giác bắt đầu tái tạo; tuần 4-6 trẻ nhận biết vị rõ hơn, xuất hiện cảm giác thèm ăn; tuần 7-8 vị giác dần phục hồi, hành vi ăn uống cải thiện rõ rệt hơn.

Nhưng không phải kẽm nào cũng như nhau, những sản phẩm kẽm viên hay siro truyền thống thường có vị kim loại, dễ gây buồn nôn, khó chịu ở dạ dày - trẻ sẽ từ chối hợp tác.

Zihot - Kẽm nano sinh học dạng xịt, kích thích vị giác, giúp trẻ ăn ngon

Với tiến bộ của công nghệ dược phẩm hiện đại, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zihot - Oral Spray ứng dụng công nghệ SunActive đột phá có thể giải quyết vấn đề trên.

Với công nghệ SunActive, các phân tử kẽm được thu nhỏ hơn 7 lần thông thường, chỉ 0,3µm - dễ dàng xuyên qua màng tế bào. Kết hợp cùng lớp màng Liposome sinh học, giúp các hạt kẽm đi qua dạ dày nguyên vẹn và được hấp thu ổn định, toàn vẹn tại ruột non; cũng như tránh các kích ứng tiêu hóa có thể xảy ra với trẻ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zihot không chỉ cung cấp kẽm nano mà còn kết hợp vitamin C, D, E, B6, tạo hiệp đồng hỗ trợ kích thích vị giác, giúp trẻ ăn ngon; tăng đề kháng hệ tiêu hóa cũng như nâng cao miễn dịch cơ thể. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng dược phẩm Valens International (Slovenia) đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe quốc tế.

