Trẻ bị táo bón khi ở nhà tránh dịch bố mẹ cần làm gì?

Dân trí Việc con ở nhà lâu ngày dù có sự chăm lo và giám sát ăn uống của cha mẹ vẫn thường xuyên mắc chứng táo bón. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Nguyên nhân khiến trẻ bị táo bón khi ở nhà tránh dịch

- Tình trạng ăn uống không được đảm bảo: Thời gian giãn cách, cách ly vì dịch bệnh đa số phụ huynh vẫn phải làm việc tại nhà dẫn đến dù được nghỉ cùng con nhưng nhiều trẻ lại thiếu sự giám sát của người lớn trong vấn đề ăn uống. Các bé thường hay bỏ bữa thay bằng những thực phẩm bé thích hoặc chế biến sẵn như bánh kẹo, mì gói, xúc xích, đồ ăn đóng hộp, nước ngọt. Việc tiêu thụ một lượng lớn các loại thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn trong bữa ăn hằng ngày khiến cho hệ tiêu hóa của bé dễ bị quá tải và sinh ra tình trạng nóng nhiệt dẫn đến táo bón.

- Trẻ bị táo bón do mải chơi quên uống nước: Việc trẻ quên uống đủ nước hằng ngày do mải chơi là tình trạng thường xuyên xảy ra. Và khi tình trạng này kéo dài do bé ở nhà tránh dịch dài ngày sẽ khiến cho cơ thể bé bị thiếu nước do không cung cấp đủ lượng nước cần thiết hằng ngày. Chính điều đó đã làm cho phân của bé rất dễ bị mất nước và trở nên khô cứng, từ đó hình thành nên tình trạng táo bón ở trẻ.

- Trẻ bị táo bón do quên việc đi ngoài hằng ngày: Bên cạnh việc trẻ mải chơi quên uống nước thì tình trạng bé quên hoặc nhịn đi ngoài vì không muốn bỏ lỡ chương trình yêu thích trên tivi, ipad, điện thoại, máy tính… cũng khiến cho đồng hồ sinh học của trẻ rất bị đảo lộn. Khi tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho việc nhịn đi ngoài của trẻ diễn ra thường xuyên hơn dẫn đến kích thước khối phân của bé sẽ tăng lên do sự tích tụ của phân cũ và mới, gây khó khăn, đau đớn và gây chảy máu mỗi khi trẻ đi ngoài.

Khi đó trẻ sẽ cảm thấy sợ mỗi khi đi ngoài và thường nín nhịn lâu hơn. Chính vòng luẩn quẩn này đã khiến cho tình trạng táo bón của trẻ ngày một nặng hơn nếu cha mẹ không để ý và có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Trẻ bị táo bón do lười vận động: Ở trường lớp, bé có thể chơi bằng nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các trò chơi mang tính hoạt động thể chất rất có lợi cho sức khỏe của bé. Nhưng khi ở nhà, trẻ lại rất dễ bị thu hút bởi các trò chơi hay các chương trình yêu thích trên điện thoại và máy tính. Và thống kê đã chỉ ra rằng các bậc cha mẹ luôn có xu hướng cho trẻ dùng nhiều các thiết bị điện tử hơn bình thường để có thể giữ bé ngồi yên một chỗ trong khi làm việc khác.

Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi mà các bậc cha mẹ phải biết và hiểu đúng để không gây ảnh hưởng xuấu tới sức khỏe của trẻ. Việc trẻ chỉ ngồi yên một chỗ sẽ khiến cho hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn mà cụ thể là nhu động ruột. Khi trẻ hạn chế vận động, nhu động ruột của trẻ sẽ bị giảm và dẫn tới tình trạng phân của trẻ không được đẩy nhanh xuống hậu môn do sự co bóp yếu của trực tràng. Lúc đó phân của bé rất dễ bị mất nước do tồn đọng lâu trong cơ thể và việc trẻ bị táo bón là điều hiển nhiên có thể xảy ra.

Biện pháp giải quyết cho trẻ bị táo bón

Để giúp trẻ có thể nhanh chóng thoát khỏi và hạn chế tái phát tình trạng táo bón do ở nhà lâu trong quá trình tránh dịch các bậc cha mẹ có thể tham khảo thêm một số biện pháp sau đây:

- Chuẩn bị sẵn bữa ăn trong ngày thật đầy đủ chất xơ và dinh dưỡng cho trẻ nếu không có thời gian ở nhà giám sát và chăm sóc trẻ.

- Hạn chế cho trẻ sử dụng các loại đồ ăn vặt, thức ăn nhanh. Thay vào đó có thể chuẩn bị sẵn các loại hoa quả đã được cắt gọt sẵn hay các loại sinh tố mà trẻ thích uống vào giữa buổi để trẻ có thể sử dụng khi cảm thấy mệt hay buồn miệng.

- Chuẩn bị sẵn đủ lượng nước hằng ngày cho trẻ và yêu cầu trẻ uống hết trong ngày.

- Tự tạo phần thưởng khuyến khích mỗi khi trẻ hoàn thành tốt việc ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý trong ngày.

- Tránh việc cho trẻ xem hay sử dụng nhiều các thiết bị điện tử khi ở nhà.

- Hướng dẫn trẻ thói quen tự đi ngoài khi không có người lớn ở bên.

- Sử dụng một số loại sản phẩm hỗ trợ táo bón hiệu quả và không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ.

