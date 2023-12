Tránh đề kháng kháng sinh bằng cách dùng kháng sinh an toàn, hợp lý

Tránh đề kháng kháng sinh bằng cách dùng kháng sinh hợp lý

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phối hợp cùng Hội Phổi Việt Nam tại TPHCM tổ chức diễn đàn y khoa "Sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng". Diễn đàn đã thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành hô hấp và các bác sĩ, dược sĩ đang làm việc tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang.

Mở đầu buổi diễn đàn, PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Liên chi Hội Hô hấp TPHCM, Phó chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho hay, sau đại dịch Covid-19, tình hình đề kháng kháng sinh cộng đồng ngày càng tăng và phổ biến. Một trong những lý do khiến tỷ lệ người tử vong vì kháng kháng sinh ở nước ta nói riêng và tại châu Á nói chung nhiều hơn những châu lục khác là tự ý dùng kháng sinh vô tội vạ.

"Làm sao hạn chế tình trạng kháng kháng sinh tiếp tục tăng, nếu không người bệnh sẽ không còn thuốc kháng sinh dùng để điều trị bệnh. Điều quan trọng đó là dùng kháng sinh hợp lý, tránh kháng kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng", PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc nhấn mạnh.

Các chuyên gia đầu ngành về hô hấp tham gia thảo luận tại buổi diễn đàn (Ảnh: Imexpharm).

Bên cạnh đó, cần có những nghiên cứu vi sinh lâm sàng cập nhật hàng năm, phối hợp kháng sinh hợp lý để điều trị những bệnh nặng, bội nhiễm hoặc bệnh nhân dùng kháng sinh trước đó bị sai cách, nhiễm đa tác nhân. Ngoài ra, cần tiêm chủng ngừa cúm, phế cầu, ho gà… giúp giảm khả năng mắc bệnh, hạn chế bệnh chuyển nặng, thậm chí tử vong.

Đối với viêm phổi cộng đồng ở trẻ em, theo TS.BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó chủ tịch Liên chi Hội Hô hấp TPHCM, đây là trận chiến chưa bao giờ kết thúc khi vẫn còn nhiều trẻ sử dụng kháng sinh không thích hợp. Nếu vẫn duy trì thói quen này, tương lai có thể sẽ không còn thuốc kháng sinh điều trị bệnh.

TS.BS. Trần Anh Tuấn nêu nguyên tắc điều trị kháng sinh trong viêm phổi ở trẻ em là chọn lựa kháng sinh và theo tác nhân gây bệnh được xác định. Tuy nhiên thực tế có đến 70% trường hợp viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi, các bác sĩ không tìm được tác nhân nên điều trị theo kinh nghiệm qua các yếu tố như: hoàn cảnh mắc bệnh, tuổi, tình trạng miễn dịch, mức độ nặng của bệnh nhân.

Không chỉ viêm phổi, viêm mũi xoang và viêm tai giữa cấp - mạn ở người lớn nhưng dùng kháng sinh không hợp lý cũng được GS.TS.BS. Phạm Kiên Hữu - Chủ tịch Liên chi hội Hội Tai Mũi Họng TPHCM và các tỉnh phía Nam, Chủ tịch Chi hội Mũi Xoang TPHCM cảnh báo.

Có 90% người lớn bị phản ứng viêm ở vùng hầu họng, amidan, vòm (do vi khuẩn và siêu vi), thường phải dùng kháng sinh để điều trị bệnh vì sợ biến chứng và muốn giảm nhanh các triệu chứng khó chịu. Các triệu chứng này dễ tái phát và nặng hơn khi dùng kháng sinh không hợp lý, không đúng liều, tuân thủ điều trị kém…

Những chia sẻ và phân tích của các chuyên gia cho thấy đã đến lúc người bệnh cần quan tâm đến kháng sinh an toàn, đạt hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh, tránh đề kháng kháng sinh.

Hạn chế tác dụng phụ kháng sinh và đề kháng kháng sinh nhờ chất lượng sản phẩm

Ông Nguyễn Quốc Định - Phó tổng giám đốc Imexpharm - cho hay hiện công ty có 4 cụm nhà máy, với 25 dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP, trong đó có 11 dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Công ty đang cung ứng thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, đặc biệt là kháng sinh chất lượng cao sản xuất từ nguyên liệu theo công nghệ Enzymatic đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, Imexpharm đã có 11 sản phẩm có số đăng ký xuất khẩu đi châu Âu, trong đó có 7 sản phẩm được Bộ Y tế công bố.

Ông Nguyễn Quốc Định - Phó tổng giám đốc Imexpharm, trình bày bài báo cáo tại diễn đàn (Ảnh:Imexpharm).

Về bước đột phá trong nguồn nguyên liệu sản xuất kháng sinh, Imexpharm cho biết, đơn vị sử dụng nguồn nguyên liệu kháng sinh theo công nghệ Enzymatic, hầu hết không sử dụng dung môi hóa chất trong quá trình sản xuất so với công nghệ truyền thống sử dụng các dung môi và hóa chất. Do đó các kháng sinh của Imexpharm có những ưu điểm về độ tinh khiết và ổn định cao, an toàn cho bệnh nhân và bảo vệ môi trường.

Hiện Imexpharm có nhiều loại thuốc kháng sinh chất lượng với bước đột phá trong nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất như Claminat (hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn tai mũi họng và hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm), Bactamox (hiệu quả cho bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cộng đồng), Biocemet DT (trẻ em và người lớn nhiễm khuẩn hô hấp trên gặp khó khăn trong việc sử dụng thuốc)...

Nhân viên kiểm tra thuốc tiêm trước khi ra thị trường (Ảnh: Imexpharm).

"Là công ty sản xuất dược hàng đầu của Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu, trong đó có nhiều thuốc kháng sinh với nguồn nguyên liệu sản xuất an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân, Imexpharm đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng trong 46 năm hình thành và phát triển", đại diện thương hiệu chia sẻ.