Trải nghiệm khám thông minh tại "trạm y tế 4.0" đầu tiên của Hà Nội

Sáng nay, 16/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với UBND phường Bồ Đề, phường Long Biên (Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao Mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số toàn diện và Khai trương Chương trình Khám Sức khỏe Toàn dân.

Đáng chú ý, phường Bồ Đề, phường Long Biên là 2 địa phương đầu tiên triển khai mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số toàn diện gắn với Chương trình Khám Sức khỏe Toàn dân.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ tư duy khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện.

Theo bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc thí điểm tại phường Bồ Đề và một số địa bàn tiên phong phải được tổ chức theo lộ trình, có khảo sát, đánh giá từng giai đoạn, bảo đảm khám miễn phí cho người dân một cách thực chất, hiệu quả, đúng tinh thần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp sớm, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

“Thành phố xác định phải chuyển trọng tâm đầu tư, sự quan tâm và nguồn lực về tuyến cơ sở, lấy y tế cơ sở làm nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”, bà Hà nhấn mạnh.

Từ đầu giờ sáng, tại Điểm Y tế Bồ Đề đã tập trung đông đảo người dân trên địa bàn đến thăm khám mô hình mới.

Thay vì sổ khám bệnh giấy như trước đây, người dân khi đến khám được tiếp nhận và nhập thông tin vào hệ thống bằng kiosk thông minh thông qua định danh CCCD, Face ID…

Mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số toàn diện được triển khai với sự hỗ trợ toàn diện về chuyên môn và công nghệ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới từng bước hiện đại hóa hoạt động y tế tuyến cơ sở.

Theo đó, Trạm Y tế ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ trong: Đặt lịch hẹn khám, tiếp nhận người bệnh điện tử; Chỉ định và trả kết quả cận lâm sàng trên hệ thống máy tính; Liên thông dữ liệu giữa phần mềm quản lý Trạm Y tế với hệ thống của Bệnh viện và các nền tảng dùng chung.

Đặc biệt, Trạm Y tế được kết nối các hệ thống HIS, LIS, PACS; triển khai vận chuyển y tế thông minh, vận chuyển mẫu xét nghiệm; chia sẻ hạ tầng và nguồn lực công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ngay từ tuyến cơ sở.

Người dân có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, theo dõi kết quả xét nghiệm trực tuyến; đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở được hỗ trợ hội chẩn từ xa, quản lý bệnh án điện tử, thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chính xác, minh bạch.

Cùng với đó, Trạm Y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, kiosk tự đăng ký khám, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử của Thành phố, từng bước hướng tới kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực y tế. Triển khai sớm Chương trình Khám Sức khỏe Toàn dân.

Cầm tờ kết quả khám trên tay, ông Trịnh Thế Hùng (SN1989) phấn khởi vì trạm y tế gần nhà nay đã thay da đổi thịt.

“Tôi có bảo hiểm ở bệnh viện Phòng không - Không quân. Tuy nhiên vì viện khá xa nên lâu nay cũng lười đi khám. Hôm nay đến đây quả thực rất ngạc nhiên, vì trạm y tế được đầu tư lại hiện đại, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, thêm vào đó lại có sự hỗ trợ của các y bác sĩ tuyến trên. Do đó bản thân tôi khám xong cảm thấy rất tiện lợi và an tâm”, ông Hùng cho biết.

Cũng giống ông Hùng, nhiều người dân trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi chia sẻ, việc cơ sở y tế “gần dân, sát dân” được nâng cấp, chất lượng tốt sẽ giúp họ sẵn sàng hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ.

“Rất mong Đảng và Nhà nước duy trì chính sách khám định kỳ miễn phí cho toàn dân, phát triển hơn nữa những mô hình trạm y tế như thế này để người dân thêm cơ hội nắm rõ sức khỏe của mình, phòng bệnh từ sớm, giảm gánh nặng cho xã hội”, bà Nga, cư dân tổ 14, phường Bồ Đề vui mừng nói.

Song song với việc vận hành mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số toàn diện, Chương trình Khám Sức khỏe Toàn dân được khai trương tại 2 phường Long Biên và phường Bồ Đề, trở thành địa phương triển khai sớm nhất trong năm 2026.

Chương trình tập trung vào việc sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm cùng những yếu tố nguy cơ sức khỏe phổ biến; đồng thời tổ chức quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, toàn diện theo vòng đời, ngay từ tuyến y tế cơ sở. Qua đó, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức phòng bệnh và hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Theo bà Vũ Thị Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, trong năm 2026, phường Bồ Đề sẽ tổ chức 3 đợt khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn, với quy mô khoảng 10.000 người.

“Mục tiêu mà địa phương hướng tới là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở theo hướng gần dân, chuyên nghiệp và hiện đại”, bà Thành nhấn mạnh.

PGS.TS. Đỗ Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhấn mạnh: “Việc khánh thành và đưa Mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số toàn diện vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân. Đây là bước đi cụ thể, thiết thực trong việc đưa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn”.

Theo PGS.TS. Đỗ Đình Tùng, thực tiễn triển khai mô hình tại phường Bồ Đề, phường Long Biên cho thấy, hoàn toàn có thể xây dựng một trạm y tế mạnh trong thời gian rất ngắn, với chi phí rất thấp, nếu có cách tiếp cận đúng. Thậm chí, trong tương lai, các trạm y tế có thể hướng tới cơ chế tự chủ tương tự bệnh viện, khi được hỗ trợ đầy đủ về chuyên môn, công nghệ và quản trị.