Hà Nội chốt phương án khám miễn phí toàn dân: Được khám những gì?

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu mỗi công dân Thủ đô đều được khám, theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời, chăm sóc toàn diện, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4250/SYT-NVY về việc hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường/xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1284/QĐ-BYT và Công văn số 3401/BYT-KCB.

Chương trình khám sức khỏe được tổ chức ở Việt Hưng (Ảnh: Thành Đông).

Tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Trong hướng dẫn vừa ban hành, Bộ Y tế quy định nội dung khám đối với từng nhóm đối tượng:

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, công tác khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Các nội dung khám gồm: khám thể lực (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp); khám lâm sàng nhi khoa (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận, tiết niệu, thần kinh, tâm thần và các nội dung lâm sàng khác); mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt và khám cận lâm sàng (xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ).

Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, nội dung khám gồm: khám thể lực (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp); nội khoa (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận, tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng - hàm - mặt; khám cận lâm sàng (xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ).

Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật.

Đối với lao động nữ, danh mục khám phụ sản sẽ thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Ngoài ra, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng quy định riêng việc khám sức khỏe đối với cán bộ, học sinh, lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt, thuyền viên và các nhóm nghề đặc thù khác theo quy định chuyên ngành hiện hành.