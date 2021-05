TPHCM yêu cầu cách ly người đến từ 12 địa điểm ở Bắc Giang và Đắk Lắk

Dân trí Liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện, HCDC yêu cầu giám sát cách ly đối với những người đến từ 12 địa điểm ở Bắc Giang và Đắk Lắk khi tới TPHCM.

Chiều 10/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo cập nhật 12 địa điểm liên quan đến các ca dương tính với SAR-CoV-2 tại Bắc Giang và Đắk Lắk. Theo đó, những người từng đến các địa điểm dưới đây khi tới TPHCM phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 12 địa điểm đó gồm:

- Xã Bảo Sơn/ Khám Lạng/Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang từ 3/5.

- Xã Hương Sơn/Quang Thịnh/thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang từ 3/5.

- Tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ 3/5.

- Phường Dĩ Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang từ 3/5.

- Công ty TNHH Shin Young Việt Nam - Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ 3/5.

Cùng lúc, người từng đến hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk từ 6/5 được yêu cầu cách ly tại nhà.

Trước đó, HCDC cho biết trong ngày 9/5, địa bàn TPHCM không ghi nhận trường hợp nhiễm mới.

Thanh Cát