Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ ngày mai tại 2 điểm trường ở TPHCM

Dân trí Hai điểm tiêm tại trường học ở Quận 1, TPHCM sẽ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi từ ngày mai (27/10).

Chiều 26/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế Quận 1 (TPHCM) xác nhận với phóng viên, ngày mai (27/10), quận sẽ tổ chức 2 điểm tiêm vaccine Covid-19 tại trường THPT Lương Thế Vinh và trường THPT Tenlơman (Ernst Thälmann) cho đối tượng trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo đó, mỗi điểm tiêm có 4 bàn tiêm. Năng lực tiêm chủng là 100 học sinh/một bàn tiêm/một buổi. Ngoài ra, địa phương có điểm tiêm ở Bệnh viện Quận 1 bố trí 3 bàn tiêm ngày 27/10, đã có kế hoạch tiêm cho 258 người dân trên 18 tuổi đến hạn tiêm mũi 2. Đồng thời, bệnh viện cũng tiếp nhận tiêm ngay các trường hợp học sinh do bác sĩ tại điểm trường chỉ định về tiêm.

Về số lượng, tại điểm tiêm Trường THPT Lương Thế Vinh có 899 học sinh đồng thuận tiêm, sẽ được tiêm trong ngày thứ 4 (27/10). Tại Trường THPT Tenlơman có 1.478 học sinh đồng thuận tiêm, sẽ tiêm trong 2 ngày thứ tư (27/10) và thứ năm (28/10).

TPHCM sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ ngày 27/10 (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

UBND Quận 1 cho biết thêm, đến ngày 28/10, quận triển khai đồng loạt tiêm chủng tại 5 điểm trường THPT cho khoảng 6.600 học sinh THPT. Riêng 700 trẻ em không đi học, sẽ được tiêm chủng tại Bệnh viện Quận 1 (cùng với các trường hợp được chỉ định vì lý do sức khỏe).

Sau khi tiêm xong khối THPT, quận sẽ bố trí 10 điểm tiêm ở 10 trường THCS tiêm cho khoảng 14.000 học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9. Mỗi điểm tiêm có một bàn tiêm, dự kiến hoàn tất trong 8 ngày.

"Nếu Sở Y tế hỗ trợ đội tiêm sẽ hoàn tất trong 4 ngày, tổ chức tiêm vét tại bệnh viện một ngày. Tổng cộng kết thúc chiến dịch tiêm 8 ngày" - địa phương cho biết trong kế hoạch.

Còn tại huyện Củ Chi, lãnh đạo UBND huyện cho biết, kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại địa phương dự kiến bắt đầu vào ngày 27/10. Cụ thể, huyện sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 51.095 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.

Có 6 điểm tiêm cố định được tổ chức, bao gồm: Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi và Trường THCS Thị trấn 2 (cùng ở thị trấn Củ Chi), Trường THCS Phước Thạnh (ấp Phước An, xã Phước Thạnh), Trường THPT An Nhơn Tây (xã An Nhơn Tây), Trường THCS Tân Thạnh Đông (xã Tân Thạnh Đông) và Trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Phú).

Trước đó, TPHCM đã quyết định chọn Quận 1 và huyện Củ Chi làm 2 địa phương thí điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Sở Y tế cũng gửi văn bản đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng vaccine của hãng Pfizer tiêm cho trẻ trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể.

Hoàng Lê