Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn vượt qua các triệu chứng cai thuốc như lo lắng, mất ngủ và tăng cân. Vậy, khi cai thuốc lá, nên ăn gì và tránh gì để tăng cơ hội thành công?

Trái cây, rau, trà xanh, sữa giúp giảm cảm giác thèm hút thuốc, trong khi cà phê, rượu bia, đồ ngọt có thể khiến nỗ lực này thất bại.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng trên thế giới. Hút thuốc đi kèm với một loạt các vấn đề, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể như tim, hormone, quá trình trao đổi chất và não.

Thống kê từ WHO, mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong trực tiếp liên quan đến hút thuốc, khoảng 1,3 triệu ca ở người không hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Để cai thuốc lá hiệu quả, người cai thuốc cần chú ý chế độ dinh dưỡng phù hợp (Ảnh: Văn Minh).

Bỏ hút thuốc thường không dễ dàng nhưng chú trọng chế độ ăn uống có thể hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu này. Dưới đây là thực phẩm nên ăn và tránh khi cai thuốc lá.

Thực phẩm nên ăn

Thực phẩm giàu vitamin C: Trái cây họ cam, dâu tây và ớt chuông có thể giảm cảm giác thèm nicotine - hóa chất có trong thuốc lá. Vitamin C còn tăng cường hệ thống miễn dịch có thể đã suy yếu do hút thuốc và loại bỏ nicotine ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn.

Sữa và sản phẩm từ sữa: Sữa, kem, bơ, sữa chua và phô mai chứa casein có tác dụng giảm cảm giác thèm nicotin. Nhờ đó, người hút thuốc có thể cai nghiện dễ dàng hơn.

Trà xanh: Đây là một trong những thức uống giúp cai thuốc lá. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa và chứa epigallocatechin gallate (EGCG) góp phần giảm cơn thèm nicotin và các triệu chứng như thèm hút thuốc, bồn chồn, khó ngủ...

Kẹo cao su: Nhai kẹo cao su có thể giúp người cai thuốc phần nào quên đi cơn thèm thuốc và giảm mùi hôi miệng do thuốc lá. Ưu tiên chọn kẹo cao su không đường để tránh nạp thêm lượng calo không cần thiết, tránh ảnh hưởng đến răng miệng.

Trái cây và rau: Ăn vặt bằng trái cây và rau cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Trái cây mang lại vị ngọt tự nhiên, là lựa chọn lành mạnh mỗi khi thèm hút thuốc.

Thực phẩm nên hạn chế

Thịt: Các loại thịt, nhất là thịt chế biến sẵn, có thể chứa các hợp chất làm tăng cảm giác thèm nicotine. Nếu không tránh thực phẩm này, nỗ lực cai thuốc lá có thể thất bại.

Thực phẩm có đường: Đồ ngọt khiến lượng đường trong máu biến động, gây ra cảm giác thèm ăn, thèm thuốc và thay đổi tâm trạng. Tránh những thực phẩm này, tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để cai thuốc tốt hơn.

Cà phê: Nhiều người thường uống cà phê kèm hút thuốc. Hai thói quen này có thể liên kết về mặt tâm lý và gần như không thể tách rời. Caffeine còn mang lại cảm giác hưng phấn hơn cho tác dụng kích thích của thuốc lá. Đây là lý do khiến cà phê có thể làm tăng cảm giác thèm thuốc mạnh mẽ. Thay cà phê bằng trà thảo mộc trong một hoặc hai tuần để dần loại bỏ thói quen xấu này.

Rượu, bia: Tương tự cà phê, hút thuốc lá khi uống bia, rượu hoặc đồ uống chứa cồn là thói quen khó bỏ của một số người. Người đang cai thuốc nên kiêng rượu bia trong tháng đầu tiên. Sau đó, đặt ra giới hạn ở mức hai ly hoặc ít hơn mỗi ngày khi đã bỏ hẳn hút thuốc.