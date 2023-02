Thực hư nam giới ngoài 45 tuổi sinh con dễ bị dị tật

Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu Hướng dẫn phát hiện sớm - can thiệp sớm khuyết tật trẻ em. Trong đó, bộ tài liệu chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến khuyết tật ở trẻ em. Theo đó, bên cạnh bệnh của người mẹ khi mang thai, bất thường về nhiễm sắc thể… còn có yếu tố tuổi tác ở người mẹ (trên 35) và người cha (trên 45).

Theo tờ New York Times, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ cho thấy với những trường hợp làm cha ở tuổi trên 45, trẻ có nguy cơ sinh non và nhẹ cân cao hơn 14% so với những người cha ở độ tuổi 20 và 30. Các bà mẹ cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ tăng 28%. Khi tuổi của những người cha tăng lên, con của họ có nhiều khả năng cần được trợ giúp về hô hấp hơn và cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Thậm chí có chuyên gia đã chỉ ra mối liên hệ giữa sự già đi của người cha với việc tăng nguy cơ trẻ sinh ra mắc các bệnh bẩm sinh như lùn hoặc phát triển các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, chứng tự kỷ.

Về vấn đề này, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết hiện nay chưa có nhiều bằng chứng về việc nam giới tuổi cao làm cha có nguy cơ sinh con dị tật.

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) (Ảnh: H.N).

Thực tế, tuổi của nam giới ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng sinh lý và sinh sản. Nếu như nữ giới có tình trạng tiền mãn kinh thì nam giới cũng có tiền mãn dục. Hiện nay, các bác sĩ gặp nhiều nam giới sau 40 tuổi bị tình trạng này, có sự suy giảm rõ rệt về hoạt động tình dục như rối loạn cương dương, thiếu hụt hoặc suy giảm nội tiết tố testosterone…

Ngoài ra, theo BS Thành, để có sức khỏe tình dục tốt thì sức khỏe chung cũng phải tốt. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều quý ông 40, 45 tuổi đã bị tiểu đường, huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, đặc biệt là nam giới thành thị. Các bệnh lý này đều ảnh hưởng đến "chuyện ấy" của nam giới, nguy cơ bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm tăng lên…

Về sức khỏe sinh sản, cụ thể ở đây là chất lượng tinh trùng, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng tinh trùng nói chung của nam giới trên toàn cầu kém hơn so với thế hệ ở những thập kỷ 1990-2000. Điều này một phần do cuộc sống hiện đại khiến chúng ta có quá nhiều áp lực, stress, ô nhiễm môi trường…

"Đàn ông cũng có những thói quen độc hại như hút thuốc lá, uống rượu… Điều này cùng với các bệnh lý tiểu đường, huyết áp cao… khiến quý ông tuổi càng cao thì chất lượng tinh trùng càng kém", BS Thành nói.

Tuổi của nam giới ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng sinh lý và sinh sản (Ảnh minh họa: D.M).

Tuy nhiên, theo bác sĩ chất lượng tinh trùng kém thì khả năng thụ thai kém - cơ chế sàng lọc đầu tiên là không thể thụ thai được. Nguy cơ này lớn và rõ hơn rất nhiều so với việc tuổi cao thì dễ sinh con dị tật.

Như vậy bằng chứng về việc tuổi tác của người cha ảnh hưởng đến nguy cơ sinh con bị dị tật không rõ như ở nữ giới. Nhưng vấn đề đáng báo động là khả năng tình dục, chất lượng tinh trùng sụt giảm theo tuổi.

Chung quan điểm bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng cho biết từ trước đến nay có nhiều bằng chứng về nguy cơ sinh con dị tật liên quan đến tuổi của người mẹ nhiều hơn. Với người chồng, tuổi cao thì số lượng và chất lượng tinh trùng giảm song không đến mức khẳng định 45 hay 55 tuổi là ngưỡng không nên sinh con. Hiện nay thế giới cũng chưa có khuyến cáo cụ thể về vấn đề này.