Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam diễn ra tại Hà Nội tối 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi có mặt để tôn vinh và tri ân những người tiếp tục viết nên phẩm giá cao quý của ngành y, nhất là khi cả dân tộc ta vượt qua khó khăn, kiên cường, đoàn kết chống lại dịch bệnh Covid-19. Nhìn lại hơn 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát và gây hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu và nước ta, những "chiến sĩ áo trắng", "anh hùng khoác áo blouse" luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, về y đức, về sự quả cảm, về tấm lòng nhân ái...

"Chúng ta nhớ đến những cán bộ và nhân viên y tế hết mình phục vụ trong các cơ sở y tế, trong các khu cách ly, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất ở TPHCM và các tỉnh phía Nam. Hơn 25.000 chuyên gia, cán bộ y tế, y bác sĩ, sinh viên các trường y dược đã không quản ngại vất vả và hiểm nguy lên đường hỗ trợ các địa phương. Chúng ta nhớ đến hình ảnh những nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè, ướt đẫm mồ hôi, những bàn tay nhăn nheo…, đặc biệt là những cử chỉ ân cần, vỗ về, an ủi thậm chí chăm sóc thay người nhà bệnh nhân...", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Theo Thủ tướng có lẽ điều ám ảnh, day dứt nhất đối với nhiều bác sĩ, nhân viên y tế là khi phải chứng kiến những giây phút lằn ranh giữa sự sống và cái chết…, rồi cần mẫn, lặng lẽ giữ gìn những đồ đạc, kỷ vật để trao lại cho gia đình bệnh nhân khi họ ra đi mà không có người thân bên cạnh… Đó là mạch nguồn, là ánh sáng của lương tri, của lòng nhân ái, của đạo đức, của trái tim đôn hậu.

Đại dịch Covid-19 đã thách thức và làm bộc lộ nhiều hạn chế với tất cả hệ thống y tế trên toàn cầu, kể cả ở những nước phát triển. Nhiều quốc gia đã rút ra những bài học và có kế hoạch xây dựng hệ thống y tế chống chọi với những sự cố bất ngờ trong đó có đại dịch. Những năm qua, ngành Y tế nước ta đã có sự phát triển toàn diện về nhiều mặt, chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ, khoa học sáng tạo trong lĩnh vực y dược phát triển, một số lĩnh vực không thua kém gì các nước tiên tiến trên thế giới, được nhân dân tin tưởng.

Ngành y tế còn nhiều việc phải làm để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của người dân

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm bộc lộ những bất cập đối với hệ thống y tế của nước ta. Cơ sở vật chất nhất là hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở còn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực; chế độ đãi ngộ với bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế còn chưa tương xứng; lực lượng bác sĩ và nhân viên y tế, độ phủ ở cơ sở còn thiếu.

"Chúng ta còn nhiều việc phải làm để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của nhân dân. Nhân dân mong muốn các cơ sở khám chữa bệnh sạch sẽ hơn, văn minh hơn, tiện lợi hơn; giá cả khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư y tế được quản lý tốt hơn, công khai minh bạch hơn; cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phù hợp và hiệu quả hơn…", Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì thế, để giảm bớt vất vả cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân cần nêu cao ý thức "mỗi người vì mọi người" trong việc chấp hành các quy định y tế, phòng chống dịch, tiêm chủng…

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và kêu gọi nhân dân cả nước tiếp tục tập trung cao độ, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao nhất cho Chiến dịch tiêm chủng, trong đó đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ em đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Ảnh minh họa: Mạnh Quân.

Tập trung nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4

Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế như: nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập; nâng cao năng lực, hiệu quả của y tế dự phòng và y tế cơ sở; đổi mới chính sách tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực y tế trong phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh; xử lý các bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý giá về khám chữa bệnh, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế…

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng bảo vệ những người dễ bị tổn thương, người có nguy cơ cao, người ở tuyến đầu; không để khủng hoảng y tế, quá tải hệ thống y tế; tăng cường quản lý bệnh nhân từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là bệnh nhân tại nhà.

"Chúng ta cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với các biến chủng mới; triển khai thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; tập trung nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4, khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi…", Thủ tướng nói.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên và người lao động ngành y tế trên mọi miền Tổ quốc.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Nhắc đến sự xuất hiện và bùng phát của đại dịch Covid-19 chưa từng có trong tiền lệ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hơn 2 năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go đối với ngành y tế và đội ngũ các thầy thuốc. Bốn đợt bùng phát dịch tính đến nay với nhiều biến chủng nguy hiểm đã xảy ra trên quy mô, mức độ khác nhau đặt ra những thách thức vô cùng to lớn đối với hệ thống y tế. Hiện nay, chúng ta cơ bản kiểm soát được các đợt bùng phát dịch trên toàn quốc, đưa cả nước sang giai đoạn mới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Trong suốt thời gian vừa qua, ngành y tế đã nỗ lực không mệt mỏi. Nhiều biện pháp chuyên môn chưa có trong tiền lệ trong xét nghiệm, cách ly, điều trị, tiêm chủng được triển khai với mục đích duy nhất là nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình an cho người dân.

"Hàng chục nghìn thầy thuốc, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên các trường y dược được điều động, chi viện các tâm dịch tại khu vực miền Nam trong đợt dịch thứ tư. Và hiện nay, hàng trăm nghìn y bác sĩ vẫn tiếp tục miệt mài ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đối diện với những hiểm nguy, mất mát về sức khỏe, thậm chí cả tính mạng để quyết tâm chăm lo tốt nhất cho sức khỏe của Nhân dân", Bộ trưởng nói.