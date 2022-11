Thói quen của hơn 40% đàn ông Việt có thể gây "hỏng súng"

Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2020 do Bộ Y tế triển khai, hiện tại tỷ lệ đàn ông Việt Nam hút thuốc đang ở mức 42,3%.

Không chỉ có khả năng gây ung thư và một loạt các bệnh lý mạn tính khác, hút thuốc lá còn được xem là một yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương là một trong những nguyên nhân gây giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình.

Theo ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, rối loạn cương dương được định nghĩa như là một tình trạng dương vật không cương hoặc không cương cứng đủ và kéo dài đủ để quan hệ tình dục.

Nếu như trước đây, tình trạng rối loạn cương dương thường gặp ở độ tuổi trung niên thì hiện nay bệnh lý này ngày càng trẻ hóa.

"Các biểu hiện rối loạn cương dương xảy ra ở nam giới từ 20 - 30 tuổi có chiều hướng gia tăng, thậm chí nam giới ở tuổi 18 - 20 vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu có các thói quen sống không lành mạnh. Bệnh lý này không phải là một bệnh quá nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của nam giới, tuy nhiên nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống cũng như bản lĩnh và niềm tin của người đàn ông", BS Thành nói.

BS Thành nhấn mạnh, hút thuốc lá là một thói quen rất xấu, không những gây hại cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh.

Bởi lẽ, khói thuốc lá chứa trên 7000 chất khác nhau, trong đó có 69 chất gây ung thư, ngoài ra còn có các hoạt chất gây nghiện, gây độc tế bào, gây đột biến gen…

Theo đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra, khoảng 40% nam giới hút thuốc là thường xuyên gặp vấn đề về duy trì cương dương; nam giới hút hơn 20 điếu thuốc/ngày có nguy cơ rối loạn cương gấp 1,5 lần so với người không hút thuốc.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, khoảng 40% nam giới hút thuốc là thường xuyên gặp vấn đề về duy trì cương dương.

Tuy nhiên sau bỏ thuốc 1 năm, có đến 25% các trường hợp nhận thấy sự cải thiện về khả năng cương cứng.

Phân tích thêm, BS Thành cho hay: "Sự cương cứng của "cậu nhỏ" là kết quả của việc tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục khi người nam có ham muốn, nhận được các kích thích tình dục do chính bản thân tạo ra hay từ phía bạn tình.

Máu chảy ồ ạt vào các thể hang của dương vật khiến nó bị phình ra, ép lên các tĩnh mạch làm máu ứ lại không thoát ra ngoài được, từ đó tạo sự cương cứng. Chất nicotine trong thuốc lá là một chất có khả năng làm co mạch, làm cho mạch máu trở nên hẹp hơn, làm giảm lưu lượng máu lưu thông trong cơ thể.

Các mạch dẫn máu đến dương vật bị thắt chặt và thu hẹp là một phần lý do khiến nicotine làm suy giảm khả năng cương dương. Hơn nữa, sự co mạch do nicotine gây ra là tổn thương vĩnh viễn, điều này có thể làm cho các vấn đề rối loạn cương dương do thói quen hút thuốc lá rất khó điều trị".

Cũng theo chuyên gia này, oxit nitric cũng là một trong những chất dẫn truyền thần kinh chính điều khiển cơ chế cương dương ở nam giới. Khói thuốc có chứa các gốc tự do cùng nhiều các hóa chất khác có thể làm giảm sự tổng hợp của oxit nitric, điều này góp phần gây ra rối loạn cương dương.

Sự gián đoạn các mức độ dẫn truyền thần kinh cũng có thể có hậu quả lâu dài đối với rối loạn cương dương.

Từ thực tế này, BS Thành khuyến cáo: "Vì sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, vì hạnh phúc của lứa đôi nam giới hãy từ bỏ thuốc lá!".