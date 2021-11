Thêm hàng loạt F0 liên quan đến các nữ nhân viên karaoke mắc Covid-19

Dân trí Liên quan đến chùm ca bệnh nhiễm Covid-19 là các nhân viên tại quán karaoke ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ngành chức năng đã truy vết hàng trăm F1 và 12 F0.

Sáng ngày 13/11, ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, ngành chức năng đang tiếp tục truy vết những người liên quan đến quán karaoke trên địa bàn có các nữ nhân viên mắc Covid-19 để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 11/11, nhận được thông tin ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có đến hát tại quán karaoke An Hồng (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), Trạm Y tế thị trấn Xuân An đã tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với các nhân viên của quán.

Kết quả test nhanh có 4 trường hợp dương tính lần 3, được cách ly tại Trạm Y tế thị trấn Xuân An và lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đến tối 11/11, cả 4 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng phong tỏa quán karaoke có nhiều ca mắc Covid-19 để truy vết các trường hợp liên quan (Ảnh: CTV).

Các ca mắc gồm: K.T.N. (SN 2002), L.T.T. (SN 2002, cùng trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An); L.T.B. (SN 2003, trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và N.T.C. (SN 1989, trú Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi phát hiện các ca bệnh trên, ngành chức năng huyện Nghi Xuân đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết những người liên quan đến quán karaoke An Hồng và làm rõ lịch trình di chuyển của các ca bệnh.

"Qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Đến nay chúng tôi mới truy vết được 394 trường hợp", ông Hùng nói.

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở thị trấn Xuân An (Ảnh: Đức Đồng).

Đến sáng 13/11, có 7 nhân viên quán karaoke nói trên dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 5 người được phát hiện ở Hà Tĩnh, 2 người còn lại ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Ngoài ra, đến nay đã ghi nhận 5 người đến hát tại quán karaoke này dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 3 người đã được công bố. Như vậy, đến nay đã có ít nhất 12 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Tiến Hiệp