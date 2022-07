The Marq phối hợp cùng Sulwhasoo tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc da cho cư dân

"Những điều lớn lao được tạo nên từ nhiều điều nhỏ nhặt" - danh họa Vincent van Gogh đã từng nói như vậy. Trong cuộc sống, điều diệu kỳ nhất nhiều khi không hẳn là những gì xa xỉ ngoài tầm với, mà được dệt đan nên từ sự quan tâm chân thành của những người xung quanh. Với các cư dân The Marq - khu căn hộ hạng sang tại trung tâm quận 1, TPHCM - điều kỳ diệu của cuộc sống được thể hiện không chỉ ở không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích chuẩn quốc tế giữa trung tâm thành phố chất chứa các giá trị di sản, mà còn ở giá trị sức khỏe tinh thần không thể đong đếm. Chương trình workshop với chủ đề "Vẻ đẹp vượt thời gian" do chủ đầu tư Hongkong Land phối hợp cùng thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Sulwhasoo đến từ Hàn Quốc dành riêng cho cư dân The Marq diễn ra vào ngày 22/7 vừa qua là một minh chứng rõ nét.

Tiếp theo sau sự kiện Welcome Home được Hongkong Land tổ chức để chào đón những cư dân đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu của hành trình mới mang tên The Marq, cộng đồng cư dân tinh hoa tại đây đang được tận hưởng những trải nghiệm sống đáng nhớ.

Áp lực cuộc sống cùng nhịp sống hối hả dường như là đặc trưng cố hữu gắn với mỗi cư dân thành thị, cuốn họ vào một guồng quay bất tận của những nỗi lo vô hình. Biến cố "thiên nga đen" từ đại dịch Covid-19 đã và đang khiến con người phải nhìn nhận lại giá trị sức khỏe - cả thể chất lẫn tinh thần. Thấu hiểu được tầm quan trọng đó, chủ đầu tư Hongkong Land đã phối hợp cùng thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Sulwhasoo của xứ kim chi, giúp cư dân có được làn da hoàn hảo. Tại phòng Yến Tiệc trên tầng 25, quý cư dân của khu căn hộ The Marq đã được các chuyên gia hàng đầu về mỹ phẩm từ Sulwhasoo tư vấn chi tiết về quá trình chăm sóc da, giúp họ "lắng nghe" làn da mình để từ đó có được làn da như mong muốn cùng vẻ đẹp vượt thời gian.

Với thành phần độc quyền Ginsenisphere™ - kết quả của hơn 50 năm nghiên cứu về nhân sâm của Sulwhasoo - serum nhân sâm chống lão hóa Sulwhasoo giúp đưa dưỡng chất vào sâu trong từng lớp tế bào da, cải thiện và làm đầy các vết nhăn, đồng thời tăng cường sự đàn hồi, làm trẻ hóa da, cung cấp độ ẩm giúp da mềm mại, mịn màng. Trong khi kem mắt nhân sâm Sulwhasoo giúp tái tạo vùng da quanh mắt, xóa mờ và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, quầng thâm, tăng cường sức sống, nuôi dưỡng vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Sự kiện tư vấn chăm sóc da nói trên là một trong nhiều hoạt động cộng đồng được chủ đầu tư Hongkong Land tổ chức nhằm mang đến cho cư dân The Marq những trải nghiệm xứng tầm bên cạnh chất lượng không gian sống cùng hệ tiện ích và dịch vụ chuẩn quốc tế. "Đôi khi chính những khoảnh khắc nhỏ bé mà chúng ta cho rằng không mấy quan trọng lại trở thành dấu ấn cho cả một quãng đời" - câu danh ngôn của Andy Warhol hẳn đúng với những cư dân của cộng đồng tinh hoa The Marq.