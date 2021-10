The Baby Cow 2 - chìa khóa cho hệ miễn dịch

Dân trí Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng cho trẻ tạo lợi ích "kép" trong đảm bảo phát triển thể chất, trí não của trẻ, là giải pháp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch của cơ thể.

Trăn trở nhân đôi khi nhà có trẻ nhỏ

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, yếu tố dinh dưỡng bổ sung cho trẻ giai đoạn đầu đời đóng góp khoảng 60-80% khả năng phát triển trí não, hệ miễn dịch, trao đổi chất của trẻ phụ thuộc vào các yếu tố dinh dưỡng, vận động, yếu tố nhiễm khuẩn, sang chấn tâm lý, thuốc trẻ sử dụng và yếu tố di truyền chiếm khoảng 20%, phần còn lại là các yếu tố như môi trường, xã hội.

Điều đó cho thấy, nếu chế độ dinh dưỡng không đầy đủ sẽ làm cho trẻ thấp còi vì chậm tăng trưởng chiều cao.

Dinh dưỡng đúng và đủ trong giai đoạn đầu đời giúp trẻ phát triển não bộ; tăng trưởng và phát triển cơ/xương, cân bằng chuyển hóa đạm, đường, chất béo, các hormone. Đó là làm tiền đề cho hệ miễn dịch, nhận thức, khả năng học tập và lao động, giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, đái tháo đường, ung thư, tăng huyết áp, lão hóa...) sau này.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình Việt đã và đang có thói quen sử dụng sữa như là nguồn thực phẩm thiết yếu hàng ngày bổ sung dưỡng chất cho trẻ em. Tuy nhiên, việc chọn một hãng sữa đạt tiêu chuẩn cao cấp để thưởng thức hàng ngày đang là một bài toán khá hóc búa của nhiều gia đình.

The Baby Cow 2 - đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn dinh dưỡng từ sữa bổ sung

Tiêu chí đầu tiên thường được phụ huynh lựa chọn là yếu tố mang đến "nguồn dinh dưỡng tốt lành cho trẻ" và "niềm an tâm cho cha mẹ".

The Baby Cow 2 một sản phẩm từ Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Unifoods. Sản phẩm được FDA - Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận đủ điều kiện an toàn xuất khẩu.

Unifoods cam kết cung cấp các sản phẩm cao cấp với giá cả cạnh tranh ra thị trường thế giới. Đội ngũ các nhà khoa học của Unifoods đều là các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng có kinh nghiệm nhiều năm. Dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và với kinh nghiệm công tác lâu năm, họ hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng của người Việt để xây dựng nên những sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, từng độ tuổi. Mỗi sản phẩm, đều là một công trình khoa học dinh dưỡng, được nghiên cứu và phát triển tỷ mỉ, cẩn thận sao cho phù hợp với người tiêu dùng.

Yếu tố thứ hai thuyết phục các bà mẹ đó là: độ an toàn, chất lượng lẫn dinh dưỡng. Trẻ tiêu hóa tốt, khỏe mạnh, thông minh, phát triển cao lớn,... chính là mong muốn của mọi bà mẹ. Thấu hiểu điều đó, The Baby Cow 2 đã được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn cao, tối ưu của EU, đảm bảo cho con trẻ được nhận những gì tốt nhất, như tấm lòng trọn vẹn của người mẹ dành cho con. Thành phần nổi trội của The Baby Cow 2 là hàm lượng sữa non cao, cùng với các dưỡng chất quý giá như 2'-FL HMO,Lactoferrin,Đạm Whey thủy phân,DHA từ tảo biển,Canxi ,MK7. Sản phẩm dinh dưỡng The Baby Cow 2 được đứng vào top các sản phẩm sữa công thức có hàm IgG cao nhập khẩu từ NewZealand.

Dinh dưỡng trong The Baby Cow 2 góp vai trò quan trọng giúp bé hấp thu từ đó giúp bé ăn ngon. Các thành phần dinh dưỡng cần quan tâm là: đạm Whey giàu lượng Alpha-Lactalbumin, chất xơ dễ hòa tan FOS và các loại men hay lợi khuẩn tốt cho hệ vi sinh đường ruột (như Bifidobacterium và BB-12 TM hoặc Lactobacillus GG).

Ngoài ra, trong sữa dành cho bé cũng cần phải có đầy đủ probiotic, các loại vitamin (A, E, C, B, D) cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể (sắt, kẽm). Các vitamin và khoáng chất trong The Baby Cow 2 sẽ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, giúp bé ăn ngon và tăng cân. Probiotic bổ sung lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt.

Lưu ý:

- Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

- Khuyến cáo: "Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi"..)

