The a2 Milk Company tiên phong đưa sữa đạm loại-A2 đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Đây là dòng sữa công thức cho trẻ nhỏ (từ 2 tuổi), sử dụng đạm A2, sản xuất theo chu trình chính thức True a2® của tập đoàn.

Với chủ đề "Pioneering The Future Of Dairy For Good - Hành trình của những người tiên phong", sự kiện không chỉ ghi dấu cột mốc sau 9 tháng a2® Platinum® có mặt tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của The a2 Milk Company trong việc đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em Việt Nam thông qua những sản phẩm chất lượng cao, dễ hấp thu.

a2 Gentle Gold™ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam (Ảnh: LiveWell).

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của hơn 200 khách mời, bao gồm đại diện ngoại giao, giới chuyên gia, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ uy tín trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Trong đó có ông Scott James - Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, ông Yohan Senaratne - Giám đốc Điều hành Kinh doanh quốc tế The a2 Milk Company và TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục - Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực sữa đạm loại-A2

The a2 Milk Company được thành lập tại New Zealand từ những năm 2000 và là đơn vị tiên phong trên thế giới phát hiện ra vai trò của protein beta-casein loại-A2 - loại đạm tự nhiên giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Tập đoàn cho biết đang nắm giữ hơn 70 bằng sáng chế và chỉ chuyên sản xuất các dòng sữa chứa 100% đạm loại-A2, hoàn toàn không có đạm A1 - một trong những yếu tố có thể gây khó tiêu.

The a2 Milk Company còn phát triển hệ sinh thái khép kín True a2® bao gồm tuyển chọn giống bò, quy trình chăn nuôi và sản xuất khắt khe để đảm bảo chất lượng và độ thuần khiết của từng giọt sữa.

Sau thành công ban đầu với a2® Platinum®, sản phẩm a2 Gentle Gold™ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt với nguồn dinh dưỡng tối ưu từ đạm loại-A2, mang đến lựa chọn mới cho các bậc phụ huynh đang tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, dễ tiêu hóa cho trẻ nhỏ.

The a2 Milk Company ra mắt dòng sữa đạm loại-A2 trên thế giới (Ảnh: LiveWell).

Tăng cường hợp tác phân phối tại Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, The a2 Milk Company và Công ty Cổ phần Tiếp thị và Phân phối Sống Lành - Livewell, đơn vị phân phối chính thức tại Việt Nam, công bố hợp tác. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng độ phủ của dòng sản phẩm a2 Gentle Gold™, đưa sữa đạm loại-A2 đến gần hơn với người tiêu dùng tại các kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Sứ mệnh của sống lành là tiên phong kiến tạo ngành sữa, mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, với trọng tâm là sữa a2 Milk® - một giải pháp dinh dưỡng tối ưu. Thương hiệu cam kết cung cấp sản phẩm tốt cho sức khỏe, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện, đồng thời lan tỏa tinh thần sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Yohan Senaratne khẳng định chất lượng sản phẩm chính là cốt lõi thành công (Ảnh: LiveWell).

Phát biểu tại sự kiện, ông Yohan Senaratne - Giám đốc Điều hành Kinh doanh quốc tế The a2 Milk Company chia sẻ: “Nhờ có đội ngũ nhân sự, sản phẩm khác biệt và thương hiệu được xây dựng xoay quanh sự khác biệt A1-protein free, hiện nay chúng tôi đã trở thành doanh nghiệp tỷ đô, với doanh thu 1,6 tỷ đô la New Zealand trong năm tài chính 2024”.

Ông nói thêm: “Trên tất cả các thị trường mà chúng tôi đang hoạt động, yếu tố cốt lõi của thành công luôn là: sản xuất những sản phẩm chất lượng cao nhất tại các nhà máy đạt chuẩn quốc tế, dù là tại các nhà máy thuộc sở hữu riêng hoặc thông qua các đối tác chiến lược tại New Zealand, Úc và Mỹ. Chúng tôi biết ơn sự đồng hành từ các đối tác chiến lược quốc tế, trong đó có Live Well tại Việt Nam”.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của các hệ thống mẹ và bé trên toàn quốc. Chị Thu Hằng - nhà sáng lập hệ thống Hằng Japan chia sẻ: “Mình đã bán a2 từ 2018 vì hồi đó chưa có công ty nào phân phối a2 tại thị trường Việt Nam cả và ít mẹ nào biết được sự khác biệt tuyệt vời của đạm loại-A2. Cho đến năm 2024, một bước ngoặt lớn khi Livewell - sống lành đưa a2 về thị trường VN phân phối. Hơn 9 tháng đồng hành, mình nhận ra rằng những sản phẩm chất lượng luôn luôn tồn tại, có chỗ đứng vì nó đem lại lợi ích cho người tiêu dùng”.