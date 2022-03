Thấy dấu hiệu này trên mặt, bạn nên đi khám ung thư phổi

Khi một người bị ung thư phổi, các khối u sẽ phát triển trong phổi. Theo thời gian, chúng có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và có thể phát sinh nhiều biến chứng khác nhau.

Theo Medical News Today, nhiều người bị ung thư phổi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta có thể gặp các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như ho ra máu và sưng tấy do tích tụ chất lỏng.

Khi ung thư phổi phát triển, một loạt các biến chứng có thể xảy ra. Chúng bao gồm: sưng mặt, tích tụ chất lỏng xung quanh phổi, nhiễm trùng, các cục máu đông, mức canxi cao, các vấn đề với hệ thần kinh, chẳng hạn như chèn ép tủy sống và bệnh thần kinh, các vấn đề tim mạch, bao gồm cả cục máu đông, tắc nghẽn đường thở hoặc đường ống dẫn thức ăn…

Ảnh minh họa: S.T.

Sưng mặt đôi khi có thể là một biến chứng của ung thư phổi. Nó có thể xảy ra khi các khối u trong phổi cản trở dòng chảy của máu trong một mạch máu được gọi là tĩnh mạch chủ trên. Các bác sĩ chuyên khoa gọi đây là hội chứng tĩnh mạch chủ trên (SVCS).

Ung thư là một nguyên nhân phổ biến của tình trạng này, và hầu hết các trường hợp là do ung thư phổi hoặc ung thư hạch không Hodgkin. Nếu tình trạng sưng mặt thực sự là do hội chứng tĩnh mạch chủ trên gây ra, bạn có thể nhận thấy triệu chứng này trầm trọng hơn khi bạn nằm xuống trong thời gian dài. Điều này gây thêm áp lực lên tĩnh mạch chủ trên, ngăn chặn lưu lượng máu và làm trầm trọng thêm triệu chứng. Tương tự, các triệu chứng của bạn có thể trầm trọng hơn khi bạn giơ tay qua đầu.

Các triệu chứng khác của SVCS bao gồm:

- Giãn tĩnh mạch ở cổ và thành ngực.

- Khó thở khi gắng sức.

- Ho khan.

- Sưng ở cánh tay.

Trong một số trường hợp, nó có thể là dấu hiệu đầu tiên xuất hiện.

Một nghiên cứu điển hình năm 2018 mô tả trải nghiệm của một người đến gặp bác sĩ da liễu về tình trạng sưng tấy quanh mắt và cảm giác sưng tấy ở mặt và cổ họng. Các xét nghiệm chẩn đoán cho thấy người này bị ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC).

Theo Healthline, bạn có thể bị sưng mặt vì những lý do khác. Đó có thể do dị ứng, tiền sản giật, phù mạch, nhiễm trùng do vi khuẩn, chấn thương, viêm xoang hoặc rối loạn nội tiết tố. Bạn nên trao đổi với bác sĩ nếu bạn bị sưng mặt mà không rõ nguyên nhân.

Và, nếu khuôn mặt của bạn sưng lên đột ngột, bạn nên đi khám ngay lập tức. Đó là bởi vì đây có thể là dấu hiệu của sốc phản vệ, một phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng. Các dấu hiệu khác của sốc phản vệ có thể bao gồm ngứa da, phát ban, huyết áp thấp, khó thở, mất ý thức hoặc nhịp tim nhanh. Một số người bị sốc phản vệ cũng sẽ bị buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng hoặc sưng tấy ở các bộ phận cơ thể khác.