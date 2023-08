Thẩm mỹ trẻ hóa bằng phương pháp "In One Session"

Sự kiện do PGS.TS.BS. Phạm Hiếu Liêm làm chủ tọa, ban tổ chức cho biết mục tiêu của hội thảo là giới thiệu kiến thức về phương pháp thẩm mỹ "In One Session".

Theo Xcelens & Xline, liệu trình trẻ hóa "In One Session" là sự kết hợp giữa skinbooster Genyal, filler Xcelens và chỉ sinh học Xline Threads. Nhờ sự phối hợp nhiều sản phẩm trên từng lớp cấu trúc da chỉ định, khi vừa được công bố, "In One Session" đã thu hút sự chú ý từ giới thẩm mỹ - da liễu và sự quan tâm của khách hàng cần trải nghiệm.

Bác sĩ Dominici Graziano với bài thuyết trình phương pháp thiết lập tỷ lệ vàng theo từng chỉ số cá nhân (Ảnh: BTC).

Theo bác sĩ Dominici Graziano - chuyên gia từ tập đoàn Xcelens International: "Ở những tầng cấu tạo giải phẫu khác nhau, bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp, sản phẩm để đạt được hiệu quả tối ưu nhất: vùng sát xương nên dùng Filler Xcelens cứng hơn vùng mỡ và cơ, còn đối với tầng da trên nên dùng Skinbooster Genyal để kích thích và tái tạo sinh học".

Bác sĩ Ghofran Mahmoud - Global KOL of Thread Lifting - Chuyên gia nghiên cứu và phát triển - Nhà phát minh chỉ Xline giải mã ba tác động của phương pháp "In One Session" (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, một chuyên gia khác đại diện Xcelens là bác sĩ Ghofran Mahmoud - Chuyên gia nghiên cứu và phát triển - nhà phát minh chỉ Xline cũng chia sẻ lý thuyết và cách lựa chọn sản phẩm cho từng lớp cấu trúc da.

Theo đó, Skinbooster Genyal được dùng cho lớp thượng bì với khả năng trẻ hóa tức thì, làm căng bóng da trông thấy. Khách hàng sẽ có làn da rạng rỡ sau khi thực hiện để dự những sự kiện quan trọng hoặc đơn giản chỉ muốn thấy kết quả nhanh hơn, không cần chờ đợi.

Filler Xcelens can thiệp vào lớp trung bì và hạ bì để tăng thể tích, khắc phục khuyết điểm má hóp, cằm lẹm, lõm thái dương, trũng mắt… những điểm vô tình làm vẻ ngoài bạn kém sức sống.

Chỉ sinh học Xline với đầu kim tù cải tiến, đi sâu vào lớp mô dưới da mà không làm tổn thương mô. Bên cạnh đó, các đầu gai nhọn của chỉ 360D Barbed Cog - dòng chỉ gai có thiết kế đột phá - gia tăng tiết diện bám dính, làm chỉ bám chặt vào cơ, bác sĩ sẽ thao tác dễ dàng hơn mà không bị trượt. Đầu gai khi bám chặt theo nhiều hướng còn giúp da tăng sinh collagen từ từ và liên tục trong nhiều tháng. Hiệu quả căng bóng ẩm mọng của Skinbooster ở thượng bì sẽ được duy trì và tái tạo liên tục nhờ hiện tượng tăng sinh collagen dưới tầng sâu của da.

Mô hình các lớp cấu trúc da (Ảnh: Freepik.com).

Với cách hoạt động phối hợp ở từng tầng da và từng vùng khuyết điểm trên gương mặt, "In One Session" giúp tăng hiệu suất trẻ nhiều hơn so với các phương pháp như mesotherapy, căng chỉ, filler thông thường. Các bác sĩ tại hội thảo đánh giá "In One Session" là làn gió mới, hứa hẹn là xu hướng thẩm mỹ mới giúp trẻ hóa da trong một lần điều trị.

Khách hàng có thể đẹp rạng rỡ hơn trông thấy, đồng thời hiệu quả căng bóng da kéo dài lên đến nhiều tháng, giúp giảm thời gian điều trị nhắc lại giữa mỗi lần thực hiện, tối ưu chi phí cho khách hàng.

Xcelens không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn mang đến giải pháp điều trị cao cấp. "In One Session" là phương pháp định hình và tái tạo sinh học hiệu quả, chi phí hợp lý cho khách hàng trải nghiệm lẫn bác sĩ thực hiện. Sự kết hợp giữa công nghệ, sản phẩm chất lượng Thụy Sĩ và tay nghề, kỹ thuật của bác sĩ được đào tạo hứa hẹn sẽ làm khách hàng có trải nghiệm tốt hơn.

Nhằm đảm bảo kỹ thuật, quy trình thực hiện đạt hiệu quả cao nhất có thể, nhãn hàng thường xuyên tổ chức các hội nghị và khóa học Hands On thực hành trực tiếp với các chuyên gia Xcelens Academy.

