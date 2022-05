Tết thiếu nhi - Smartbibi tặng quà mê ly!

Nội dung chương trình

- Khi mua 1 trong 3 sản phẩm Smartbibi Zinc hoặc Smartbibi D3 hoặc Smartbibi Nasal tặng ngay 1 túi đeo chéo Smartbibi chất vải dù cao cấp với hình Thỏ đáng yêu cho bé trị giá 110.000 đồng.

- Thời gian khuyến mại: Từ 20/5 đến hết ngày 08/6

- Chương trình diễn ra tại các nhà thuốc có bán sản phẩm Smartbibi và các kênh online của nhãn hàng.

- Hình thức nhận quà: Quà tặng túi đeo chéo được đặt trong 1 hộp quà xinh xắn khi mua tại nhà thuốc, website, fanpage, các cửa hàng mẹ bé của Smartbibi có tham gia chương trình khuyến mại trên toàn quốc.

- Liên hệ tổng đài: 1800 1104 để biết thông tin chi tiết của chương trình mẹ nhé!

Món quà đáng yêu tiện dụng cho bé

Dịp Tết Thiếu Nhi là dịp bé sẽ được đi chơi, thăm thú với gia đình, vì thế Smartbibi đã đem đến cho bé món quà là chiếc túi đeo chéo vô cùng tiện lợi.

Làm bằng chất liệu vải dù cao cấp an toàn với bé, chống thấm nước, với 2 ngăn 1 to 1 bé tiện dụng để bé có thể thoải mái để những món đồ của mình để vui chơi.

Mẹ có thể hoàn toàn yên tâm cho bé sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, hay lo phai màu hoặc ẩm mốc nhé!

Bộ sản phẩm Smartbibi - vì con là tất cả

Smartbibi là bộ sản phẩm với các thành phần đã được nhà sản xuất nghiên cứu một cách tối ưu và phù hợp với trẻ nhỏ, cùng mẹ chăm con một cách thông minh và hiệu quả.

1. TPBVSK Smartbibi Zinc: Hỗ trợ bổ sung kẽm, vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm lớn ở trẻ thiếu Kẽm.

2. TPBVSK Smartbibi D3: Giúp bé bổ sung vitamin D3, giúp hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương, răng chắc khỏe. Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương ở trẻ.

3. TBYT Smartbibi Nasal: Xịt mũi chứa dung dịch muối ưu trương 3% có tác dụng làm thông thoáng màng nhầy mũi, loãng dịch mũi, làm sạch mũi đặc biệt trong cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm xoang.

4. TPBVSK Smartbibi Immunic: Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ trong giai đoạn phát triển.

5. TPBVSK Smartbibi Maxcal: Bổ sung canxi, vitamin D3 và vitamin K2 giúp tăng khả năng hấp thu canxi, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi, hỗ trợ sự phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, xương mềm yếu, chậm mọc răng do thiếu canxi. Hỗ trợ phát triển hệ xương, răng chắc khỏe.

6. TPBVSK Smartbibi Cough: Giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng do viêm họng, do cảm cúm, ho do môi trường, do thay đổi thời tiết.

7. TPBVSK Smartbibi Pro spray: Giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên. Hỗ trợ làm dịu họng, hỗ trợ giảm triệu chứng: đau họng, ho do viêm họng, viêm phế quản.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Khác với các sản phẩm trên thị trường, Smartbibi là bộ sản phẩm được sản xuất dựa trên các công nghệ sáng chế mới. Trong đó tiêu biểu là công nghệ độc quyền Emuldrop® - công nghệ sáng chế mới giúp bảo vệ tính ổn định và tăng khả năng hấp thu của hoạt chất gấp 13 lần được ứng dụng cho sản phẩm Smartbibi D3.

Điểm nổi bật của công nghệ này là:

- Khả năng hấp thu qua niêm mạc ruột và dưới lưỡi cao.

- Độ ổn định qua dạ dày cao.

- Khả năng hòa tan tốt.

- Dạng chất lỏng có khả năng tự bảo quản tốt (không cần chất bảo quản) do thành phần chứa trên 70% trọng lượng là glycerol thay vì nước.

Bên cạnh đó, kẽm Chelate hữu cơ Bisglycinate trong Smartbibi Zinc giúp hấp thu cao hơn, đặc biệt là theo một nghiên cứu cho thấy khi dùng kẽm Bisglycinate sẽ làm cho nồng độ kẽm trong máu cao hơn 43,3% so với sử dụng kẽm thông thường

Smartbibi là bộ sản phẩm được các bà mẹ tin dùng để chăm sóc sức khỏe cho các con của mình. Các mẹ có thể truy cập https://www.facebook.com/smartbibi.vn để được biết thông tin cụ thể về sản phẩm mẹ nhé!