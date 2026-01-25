Giảng viên nhận gan từ người chưa từng gặp mặt: “Hãy tin tưởng bác sĩ Việt”

Ngày 24/1, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, anh C.Q.K. (40 tuổi) - ca ghép gan số 12 tại đơn vị - đã hồi phục và được xuất viện, sau hơn 1 tháng điều trị đầy cam go.

Bệnh nhân ghép gan số 12 tại Bệnh viện Quân y 175 đã được xuất viện (Ảnh: Bảo Quyên).

Những ngày “đo, đếm” từng liều thuốc

Thiếu tá, ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy cho biết, bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng suy gan cấp rất nặng, đã rơi vào hôn mê gan. Ở thời điểm đó, ghép gan là cơ hội duy nhất để cứu sống người bệnh.

Do tình trạng hôn mê kéo dài trước đó, tiên lượng sau ca ghép kéo dài 10 tiếng đồng hồ của bệnh nhân không thuận lợi. Một trong những biến chứng đáng lo ngại nhất mà bệnh nhân gặp phải là viêm phổi.

“Ngay từ trước khi phẫu thuật, chúng tôi đã đánh giá nguy cơ nhiễm trùng rất lớn và chủ động sử dụng kháng sinh phổ rộng liều cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án can thiệp sớm.

Sau ghép, bệnh nhân tiếp tục gặp biến chứng bất lợi là thải ghép cấp. Điều này đặt ê-kíp điều trị vào tình huống khó. Bởi nếu giảm thuốc ức chế miễn dịch để hạn chế nhiễm trùng thì nguy cơ thải ghép tăng, còn tăng liều thuốc thì lại làm nặng thêm nguy cơ nhiễm trùng.

Chúng tôi đã tiến hành sinh thiết gan để xác định chính xác tình trạng và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp. Rất may, khi sử dụng thuốc chống thải ghép liều mạnh, tình trạng nhiễm trùng không nặng thêm và chức năng gan bệnh nhân dần hồi phục”, bác sĩ Mạnh nói.

Anh K. được chăm sóc tích cực nhiều tuần sau khi ghép gan (Ảnh: Bảo Quyên).

Cũng theo thành viên ê-kíp điều trị, do thể trạng suy kiệt, bệnh nhân bị teo cơ nhanh và gặp khó khăn trong phục hồi chức năng, thậm chí xuất hiện loét vùng cùng cụt. Tuy nhiên, nhờ kết hợp điều trị thuốc, dinh dưỡng, vật lý trị liệu và hỗ trợ tinh thần, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện.

Trải qua nhiều tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhân có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng gan ổn định. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tái khám định kỳ để kiểm tra nồng độ thuốc ức chế miễn dịch. Nếu các chỉ số sinh hóa ổn định, phác đồ sẽ được duy trì và theo dõi sát trong 6 tháng đầu, sau đó tiếp tục đánh giá theo từng giai đoạn.

Riêng với người hiến gan - bác sĩ Mạnh cho biết - hiện sức khỏe nam sinh viên tên T. hoàn toàn bình thường, đã trở lại học tập, sinh hoạt. Gan sau hiến của chàng trai đã phục hồi khoảng 90%, dự kiến sẽ trở về trạng thái ban đầu sau 2-3 tháng tính từ thời điểm mổ.

Bác sĩ dặn dò người nhà cách chăm sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân khi xuất viện (Ảnh: Bảo Quyên).

Được sum họp gia đình là điều quý giá nhất

Trò chuyện với phóng viên Dân trí trước giờ xuất viện, anh K. cho biết, ngoài đôi chân còn yếu, anh cảm thấy sức khỏe đang tốt dần, và như được sống lại lần nữa.

Nhớ về thời điểm phát bệnh và rơi vào nguy kịch, nam giảng viên thú thật, rằng lúc đó đã tưởng mình không còn cơ hội.

“Khi bị vàng da và rơi vào hôn mê gan, mọi thứ xung quanh với tôi như phủ một màn sương mù, đầu óc mơ hồ. Tôi nghe thấy giọng của cha và người thân bên cạnh, động viên mình cố lên, nhưng cơ thể gần như không còn phản ứng…

Mấy ngày sau khi được ghép gan, tôi mới mở được mắt ra, và thấy mình nằm giữa rất nhiều máy móc trong khu hồi sức, không đau nhưng cảm giác rất khó chịu. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vợ và hai con, nhưng phải hơn ba tuần sau đó tôi mới được gặp lại gia đình.

Khoảnh khắc gặp lại vợ, chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc…”, anh K. chia sẻ, bằng giọng nói còn yếu của người phải nằm trong phòng cách ly thời gian dài.

Nam giảng viên hồi phục rất tốt dù trải qua những tình huống bất lợi về sức khỏe sau mổ (Ảnh: Bảo Quyên).

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, nam giảng viên gửi lời tận đáy lòng đến người đã dũng cảm hiến gan cứu mạng mình, dù cả hai không có mối quan hệ huyết thống, thậm chí chưa từng gặp nhau.

“Tôi chỉ biết bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc. Khi nghe mẹ kể về bạn ấy, tôi cảm nhận đó là một người trẻ thông minh, nhân hậu, sẵn sàng cho đi một phần cơ thể để cứu người. Với tôi, đó là nghĩa cử vô cùng lớn lao.

Tôi cũng thật sự khâm phục đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175, sẵn sàng mổ xuyên đêm hàng chục giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã theo dõi rất sát, thực hiện nhiều xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết gan và các kỹ thuật chuyên sâu cho tôi trong suốt thời gian nằm viện.

Và tôi muốn nhắn nhủ tất cả mọi người đừng chủ quan khi mắc viêm gan, cần tuân thủ điều trị, vì bệnh có thể tiến triển rất nhanh. Nếu không may lâm trọng bệnh, mọi người hãy tin tưởng vào nền y tế nước nhà và các bác sĩ Việt Nam, vì họ hoàn toàn đủ năng lực xử lý những ca khó.

Với tôi, được trở về nhà, được sum họp cùng gia đình chính là điều hạnh phúc và quý giá nhất…”, người đàn ông nói, miệng mỉm cười.

Anh K. nóng lòng về nhà để gặp lại các con và gia đình (Ảnh: Bảo Quyên).

Hướng đến bước phát triển mới sau ca ghép gan khó nhất

ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm, trường hợp của nam giảng viên tên K. là ca ghép gan khó nhất từ trước đến nay mà Bệnh viện Quân y 175 thực hiện, khi bệnh nhân đã hôn mê gan và thở máy nhiều ngày trước đó.

“Theo khuyến cáo, thời điểm tốt nhất để ghép gan là 4-6 ngày kể từ khi xuất hiện suy gan cấp, và nếu bệnh nhân đã thở máy thì nên tiến hành trong 3-4 ngày. Quá mốc thời gian này, nguy cơ viêm phổi và thất bại ghép tăng rất cao.

Chúng tôi thực hiện ghép cho bệnh nhân vào ngày thứ tư, đúng vào giai đoạn rủi ro nhất. Thành công của trường hợp này có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng tôi tự tin hơn khi tiếp cận những trường hợp phức tạp trong tương lai, nhất là đối với một đơn vị mới triển khai ghép gan chưa đầy một năm”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Cũng theo Trưởng đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Quân y 175, năm 2026, nơi này đặt mục tiêu thực hiện thành công 15 ca ghép gan. Trong đó, các bác sĩ sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật nội soi trong lấy mảnh ghép, nhằm giảm xâm lấn, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm tốt hơn sức khỏe lâu dài cho người hiến.

Ca ghép gan thứ 12 giúp các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tự tin hướng đến những cột mốc mới (Ảnh: Bảo Quyên).

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng hướng tới phát triển ghép gan từ người hiến chết não, mang lại thêm hy vọng cho nhiều trường hợp suy gan nặng. Để làm được điều này, ngoài vấn đề chuyên môn kỹ thuật, cần phát triển đồng bộ công tác tư vấn, vận động và điều phối hiến ghép tạng.

Trước đó, như đã thông tin, đêm 17/12 kéo dài đến sáng 18/12 của năm 2025, hơn 50 y bác sĩ bệnh viện tuyến cuối quân đội khu vực phía Nam đã hoàn thành ca ghép gan cực kỳ phức tạp, viết tiếp hành trình “hồi sinh” sự sống cho nam giảng viên quê Vĩnh Long bị suy gan cấp tiến triển nguy kịch.

Đáng chú ý, người hiến gan ghép khẩn cấp là một nam sinh viên 19 tuổi, không có mối quan hệ gia đình với bệnh nhân.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175, kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng hai đoạn mạch nhân tạo được áp dụng, nhằm khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải của mảnh ghép. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian, bảo đảm lưu thông máu tối ưu cho mảnh gan ghép.