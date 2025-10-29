Tập đoàn dược phẩm toàn cầu Lotus nỗ lực khẳng định vị thế tại Đông Nam Á

Hành trình phát triển

Năm 1966, Công ty Dược Phẩm đa quốc gia Lotus đặt nền móng đầu tiên tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau hơn nửa thế kỷ liên tục phát triển về quy mô và năng lực, năm 2014, Lotus bước vào thị trường tiềm năng châu Á thông qua việc sáp nhập với Alvogen.

Trên đà phát triển đó, năm 2019, công ty ra mắt sản phẩm P4 trên thị trường Mỹ, khẳng định năng lực nghiên cứu và cạnh tranh tại thị trường dược phẩm khó tính bậc nhất thế giới.

Đến năm 2021, với sự đầu tư từ PTT Thái Lan, Lotus tăng cường nguồn lực, mở rộng các dự án nghiên cứu và kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á. Năm 2024, Lotus tiếp tục thực hiện các thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) tại Thái Lan và Việt Nam, nâng tầm hiện diện và năng lực phân phối tại các thị trường trọng điểm.

Trong vòng 10 năm, doanh thu của Lotus tăng từ 20 triệu USD lên 500 triệu USD, tương đương mức tăng hơn 2.400%, minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả.

Năng lực sản xuất và chiến lược phát triển diện rộng

Hiện nay, Lotus sở hữu hơn 250 sản phẩm thương mại dành cho nhiều lĩnh vực điều trị. Công ty vận hành 3 nhà máy đạt chuẩn GMP quốc tế, 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D, đảm bảo quy trình sản xuất nghiêm ngặt và chất lượng đồng nhất giúp Lotus duy trì năng lực nghiên cứu tiên phong.

Với 1.400 nhân viên toàn cầu, trong đó hơn 450 nhân sự kinh doanh và tiếp thị, Lotus quản lý mạng lưới phân phối tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam giữ vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng của Lotus tại thị trường Đông Nam Á.

Lotus tập trung chiến lược mở rộng nhanh, phát triển bền vững, với 5 trụ cột:

Hiện diện rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương: Với hệ thống văn phòng và đội ngũ chuyên nghiệp, Lotus nhanh chóng đưa các sản phẩm chất lượng đến gần hơn với bệnh nhân tại các thị trường trọng điểm.

Danh mục điều trị đa dạng: Từ các bệnh lý, thần kinh, thận, sức khỏe phụ nữ cho đến chăm sóc sức khỏe và lối sống. Nhóm ung thư và miễn dịch học là trọng điểm, thể hiện rõ định hướng chiến lược và cam kết đầu tư lâu dài.

Mạng lưới hợp tác vững mạnh: Từ năm 2019 đến nay, Lotus đã ký hơn 265 thỏa thuận hợp tác, đưa sản phẩm đến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, ra mắt hơn 30 sản phẩm mới.

Danh mục sản phẩm cân bằng: Kết hợp giữa thuốc gốc, thuốc generic, thuốc cải tiến và thuốc sinh học tương tự, giúp vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tạo đột phá trong điều trị.

Đầu tư nghiên cứu chuyên sâu: Đặc biệt chú trọng vào các sản phẩm điều trị ung thư có rào cản kỹ thuật cao, song song phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng.

Công ty Dược phẩm Lotus tại nước ngoài (Ảnh: Dược Phẩm Lotus).

Dựa trên bề dày kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu và chiến lược phát triển bền vững, Lotus khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong ngành dược, mang đến cho thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng những giải pháp điều trị hiệu quả và dễ tiếp cận.

Tại Việt Nam, Công ty Dược phẩm đa quốc gia Lotus đã có những kế hoạch hợp tác chiến lược như tiếp nhận quyền sở hữu nhãn hiệu cùng dây chuyền sản xuất từ Sanofi, ứng dụng công nghệ bao bì dược phẩm với 5 lớp bảo vệ vượt trội duy trì hoạt lực của hoạt chất, đáp ứng điều kiện bảo quản khu vực nhiệt đới.

