Tăng nguy cơ tử vong ở người không kiểm soát tốt huyết áp trong giai đoạn dịch

Dân trí Thống kê của WHO cho thấy tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền cao huyết áp gấp 6 lần so với người không có bệnh lý nền. Vậy người bệnh cần làm gì để tránh nguy cơ nhiễm và tử vong do virus?

Thông tin dưới đây sẽ giúp người bệnh cao huyết áp bảo vệ bản thân, vượt qua đại dịch. Khó khăn trong điều trị bệnh cao huyết áp giai đoạn dịch Theo các chuyên gia, hiệu quả điều trị bệnh cao huyết áp phụ thuộc vào việc kiểm soát tốt huyết áp. Người mới bị bệnh có thể diễn biến nặng rất nhanh do không kiểm soát tốt huyết áp. Ngược lại, có người bị lâu năm nhưng kiểm soát tốt huyết áp nên vẫn khỏe mạnh. Tăng huyết áp ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát như hiện nay, người bệnh cao huyết áp càng phải chú ý kiểm soát tốt huyết áp của mình để giảm thiểu rủi ro liên quan đến dịch bệnh. Bởi, huyết áp tăng cao kéo dài sẽ làm tổn thương các cơ quan đích, khiến hệ thống miễn dịch suy yếu, cơ thể mất khả năng chống lại những tác nhân gây hại, từ đó dễ nhiễm virus và bệnh tiến triển nặng hơn, hồi phục chậm hơn. Hơn nữa, ở người bệnh kiểm soát huyết áp không tốt sẽ làm tổn thương các động mạch và giảm lượng máu đến tim, khiến tim làm việc quá tải, lâu dần dẫn tới suy tim. Khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể sẽ kích hoạt bệnh tim tiềm ẩn và gây ra phản ứng viêm nghiêm trọng ở mạch máu và cơ tim, dẫn tới những cơn đau tim, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, khiến tim càng khó bơm máu, gây nguy hiểm cho người bệnh. Kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm thiểu rủi ro giai đoạn dịch. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, trong điều trị bệnh cao huyết áp nếu chỉ phụ thuộc vào thuốc điều trị là chưa đủ. Bởi mỗi nhóm thuốc điều trị thường chỉ tác động lên một cơ chế hạ huyết áp, thông thường người bệnh phải kết hợp từ 2-3 nhóm thuốc khác nhau, chưa kể nhiều trường hợp người cao huyết áp còn kèm theo bệnh lý tim mạch, mỡ máu thì lượng thuốc tây sử dụng một ngày là rất lớn. Khi sử dụng thuốc điều trị trong thời gian dài, ngoài việc dễ gặp phải các tác dụng phụ của thuốc, người bệnh - đặc biệt người bị cao huyết áp lâu năm thường phải tăng liều hoặc thay đổi thuốc liên tục mới đạt được hiệu quả điều trị. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, người bệnh cao huyết áp nên kết hợp nhiều biện pháp để chủ động giữ và duy trì huyết áp ở ngưỡng an toàn dưới 140/90 mmHg. 5 lời khuyên của chuyên gia để ổn định huyết áp, ngăn ngừa biến chứng giai đoạn dịch - Tuân thủ biện pháp phòng dịch, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. - Kiểm tra chỉ số huyết áp mỗi ngày, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hãy gọi ngay bác sĩ điều trị hoặc đơn vị cấp cứu. - Duy trì chế độ ăn và tập luyện hợp lý: Người bệnh nên ăn nhiều thực phẩm tăng cường sức đề kháng, hạn chế ăn mặn, kiêng rượu bia, thuốc lá… Tập thể dục mỗi ngày 30 phút để kiểm soát cân nặng, tăng cường lưu thông máu và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. - Dự phòng đầy đủ thuốc điều trị trong 2-3 tháng để đảm bảo không hết thuốc giữa chừng. Lưu ý dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc, đổi thuốc hoặc ngưng thuốc; không dùng chung đơn thuốc của người khác. - Cân nhắc tiêm vắc xin Covid-19 sớm: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tiêm vắc xin là bước quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt với người có bệnh lý nền như cao huyết áp, giúp người bệnh giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong nếu nhiễm virus. Tuy nhiên, trước tiêm, người bệnh cần kiểm soát tốt huyết áp và bệnh lý nền, điều này không chỉ giúp người bệnh ngăn ngừa biến chứng, phòng tránh dịch bệnh mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn cho người cao huyết áp trước, trong và sau khi tiêm vắc xin. Người bệnh nên kết hợp nhiều giải pháp để kiểm soát huyết áp tốt nhất, trong đó kết hợp Đông - Tây y hiện là phương pháp được nhiều người sử dụng, bởi tính an toàn và hiệu quả cao. Một số thảo dược có tác dụng rất tốt trong hỗ trợ hạ và ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến như: Địa Long, Hòe Hoa, Nattokinase, bài Giáng áp hợp tễ (gồm các thảo dược: Hạ khô thảo, Huyền sâm, Hà thủ ô chế, Táo nhân sao đen, Câu đằng)...