Nhiều người xuất huyết não nguy kịch vì tự ý ngưng thuốc huyết áp

Xuất huyết não, thuyên tắc phổi nguy kịch vì bỏ bê thuốc huyết áp

Ông C. (58 tuổi) được người nhà đưa đến bệnh viện ở TPHCM trong tình trạng yếu liệt, xuất huyết não. Gia đình cho biết, trước đó ông có tình trạng tăng huyết áp nhưng gần đây bỏ bê, không dùng thuốc kiểm soát thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Bệnh nhân được điều trị triệu chứng tại khoa Nội Thần kinh. Nhưng chỉ sau một ngày, ông đột ngột khó thở, đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp và sốc tim - tình huống cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, bệnh nhân được đặt nội khí quản và chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị thuyên tắc phổi cấp nặng, do nhiều cục máu đông hình thành ở chi dưới và di chuyển lên động mạch phổi, trong thời gian nằm bất động.

Đây là tình huống y khoa rất trầm trọng. Tình trạng thuyên tắc phổi cấp có thể khiến bệnh nhân ngừng tim và tử vong tức thì, cần sử dụng tiêu sợi huyết hoặc kết hợp tái thông mạch máu khẩn.

Nhưng bệnh nhân vừa mới xuất huyết não với khối máu tụ lớn, nếu dùng thuốc tiêu sợi huyết hay thuốc chống đông, người đàn ông có nguy cơ chảy máu não nặng thêm.

Trước tình huống sinh - tử, một cuộc hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa gồm Tim mạch can thiệp - Nội Thần kinh - ICU được tiến hành ngay trong đêm. Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất can thiệp hút huyết khối qua hệ thống DSA và đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cho bệnh nhân.

Đây là lựa chọn tối ưu duy nhất giúp cứu sống người bệnh mà vẫn kiểm soát được nguy cơ tái xuất huyết não.

Sau khi đưa ống thông chuyên dụng từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi, các bác sĩ tiến hành hút và lấy bỏ toàn bộ huyết khối, khôi phục lưu thông máu về phổi.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau khi lâm vào nguy kịch (Ảnh: BV).

Hậu can thiệp, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện, tim phổi hoạt động ổn định trở lại. Sau 3 ngày, bệnh nhân rút được nội khí quản, tự thở và vận động nhẹ nhàng, tiến triển tốt cả về thần kinh lẫn hô hấp.

Lời cảnh báo từ bác sĩ

Tương tự trường hợp trên, bà M. (70 tuổi) cũng bị tăng huyết áp nhiều năm nay. Gần đây vì thấy bệnh được kiểm soát, bà tự ngưng thuốc. Cách nhập viện ba ngày, người phụ nữ đau đầu nhiều kèm chóng mặt. Điều trị tại địa phương không thuyên giảm, bà được chuyển đến bệnh viện ở TPHCM.

BSCKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội Tim mạch, cho biết chỉ số huyết áp của bà M. thời điểm nhập viện lên đến 200/110 mmHg. Kết quả chụp MRI não ghi nhận bà bị xuất huyết dưới nhện hai bên bán cầu não. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ gặp các biến chứng nghiêm trọng, hôn mê và tử vong.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định cho bệnh nhân dùng thuốc hạ áp khẩn cấp kèm các loại thuốc giúp giảm phù não, thuốc ngừa co thắt động mạch, thuốc giảm đau…

Sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân giảm chóng mặt, đau đầu, huyết áp về mức bình thường, không để lại di chứng sau xuất huyết não. Bệnh nhân được cho xuất viện với khuyến cáo phải tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định.

Theo các bác sĩ, khi huyết áp tăng cao, đặc biệt là tăng đột ngột sẽ tác động lên túi phình động mạch khiến chúng vỡ ra, dẫn tới xuất huyết dưới nhện.

Nếu điều trị chậm trễ, người bệnh sẽ đối mặt nguy cơ tổn thương não, để lại những di chứng về thể chất (yếu liệt tay chân, giảm khả năng vận động), nhận thức lẫn tinh thần (trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương).

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chủ động kiểm soát tình trạng huyết áp cao bằng cách dùng thuốc theo chỉ định, ăn nhạt, thay đổi lối sống khoa học, tập thể dục thường xuyên, tránh làm việc và tập luyện gắng sức.

Đối với những bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, cần uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Ngay cả khi bệnh đã ổn định, người dân không được tự ý ngưng hoặc thay đổi thuốc, để tránh nguy cơ gặp những biến chứng nguy hiểm tính mạng.