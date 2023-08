Tăng cường sức đề kháng cho bé khỏe mạnh mùa tựu trường

BayoTech - hỗ trợ bé khỏe mạnh mùa tựu trường

Giúp con thích ứng với lịch sinh hoạt mới

Để trẻ trở lại trường khỏe mạnh, hoạt bát, cha mẹ có thể giúp con điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt trong kỳ nghỉ vừa qua. Sau những ngày hè vui chơi thỏa thích, nhiều trẻ thức khuya, dậy trễ, thậm chí bỏ bữa sáng. Cha mẹ nên nhắc nhở trẻ ngủ sớm và dậy sớm vì ngủ đủ là chìa khóa then chốt giúp củng cố hệ miễn dịch của trẻ.

Cùng con khởi động vài bài tập thể dục nhẹ nhàng để cơ thể tỉnh táo và sảng khoái. Tiếp đó, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng giúp trẻ khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Giúp con ôn lại kiến thức, giúp bé dễ dàng tiếp thu bài giảng năm học mới (Ảnh: Freepik).

Sau chuỗi ngày vui chơi, không ít trẻ đã quên khá nhiều kiến thức trên lớp. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở và bút thước, phụ huynh nên giúp con ôn lại một số bài tập cơ bản.

Chuẩn bị hành trang đến trường: đừng quên bổ sung dinh dưỡng cho con

Trẻ trở lại trường thường khiến nhiều phụ huynh lo lắng về sức khỏe của con. Mùa tựu trường cũng là thời điểm nắng nóng và mưa dông thất thường, tạo điều kiện cho nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm lan rộng, như chân tay miệng, cúm, sởi, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, Covid-19,... Đồng thời, vẫn còn nhiều loại bệnh cũng như biến thể virus chưa có vaccine phòng ngừa hiệu quả.

Để chuẩn bị cho con có sức khỏe tốt khi quay lại trường học, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ huynh lưu ý giúp bé điều chỉnh lịch sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Mùa tựu trường, bên cạnh niềm vui là những lo lắng của cha mẹ đối với sức khỏe của trẻ (Ảnh: Freepik).

Phụ huynh cần đảm bảo trẻ nạp đủ chất qua các bữa ăn chính, gồm chất đạm, chất béo và nhất là các vi chất thiết yếu thông qua chế độ ăn đa dạng rau, củ, quả tươi. Đây có thể là thách thức với một số trẻ "lười" ăn rau, các con sẽ bỏ qua rau củ trong bữa ăn học đường.

Trở lại trường học, trẻ sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường cho hoạt động thể chất và trí óc. Những bữa ăn phụ lành mạnh có thể giúp trẻ có đủ năng lượng học tập và vui chơi. Một lưu ý nhỏ từ chuyên gia dinh dưỡng là nên hạn chế cho trẻ dùng các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và đường có hại để tránh trẻ bị thừa cân, béo phì.

Để đảm bảo trẻ nhận đủ các vi chất, cha mẹ có thể chọn cho con một loại thực phẩm bổ sung phù hợp, chứa vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin D, kẽm, biotin, Iod…

Nhóm vi chất này đóng vai trò quan trọng với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Trong đó, bổ sung vitamin C và kẽm hằng ngày giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, tạo rào chắn trước sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh.

Giải pháp hỗ trợ trẻ phát triển thể chất và trí tuệ vượt trội

Viên nhai bổ sung vi chất BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids là một trong những chọn lựa thích hợp cho hành trang tựu trường mà cha mẹ có thể chủ động trang bị cho con.

Theo nhà sản xuất, sản phẩm có chứa 12 dưỡng chất thiết yếu, là giải pháp bổ sung đa dạng các loại vitamin và khoáng chất cần thiết, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

BayoTech là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhập khẩu trực tiếp từ Israel, viên nhai BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và các chứng nhận an toàn quốc tế khác như FDA, NonGMO, UL, HACCP…

Viên nhai BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids chứa 12 vi chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ (Ảnh: BayoTech).

Các viên gummy gấu mềm dẻo, vị nho thơm ngon, bắt mắt và hợp khẩu vị của trẻ, nhờ vậy trẻ có thể thích thú thưởng thức mỗi ngày, việc bổ sung vi chất cho trẻ trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

"Bộ đôi lá chắn" BayoTech cho bé khỏe mạnh mùa tựu trường

Nhân dịp tựu trường, BayoTech Việt Nam có chương trình ưu đãi: khi mua 1 hộp viên nhai gummy BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids tặng 1 hộp viên ngậm BayoTech Immune Booster System. BayoTech Immune Booster System là sản phẩm giàu vitamin C, vitamin D3 và kẽm, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho trẻ.

Với "bộ đôi lá chắn" của BayoTech, cha mẹ yên tâm khi con vui khỏe đến trường (Ảnh: BayoTech).

Bộ đôi viên nhai gummy BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids và viên ngậm BayoTech Immune Booster System hứa hẹn sẽ là "bộ đôi lá chắn" hỗ trợ trẻ vui khỏe đến trường.

Ưu đãi hiện đang có tại gian hàng Shopee của BayoTech.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BayoTech Gummy Multi Vitamin For Kids có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1584/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 16/8/2023.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BayoTech Immune Booster System có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 831/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/5/2023.

Các sản phẩm trên không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.