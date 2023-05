Tăng cường miễn dịch cho trẻ với bộ đôi Lactoferrin và Wellmune Beta-Glucan từ Little Étoile

Vai trò của Lactoferrin và Wellmune Beta-Glucan với hệ miễn dịch ở trẻ

Lactoferrin là một loại protein được tìm thấy trong sữa mẹ, lượng chất này sẽ giảm dần theo thời gian và biến mất sau khi mẹ sinh con khoảng 9 tháng. Ngoài ra, Lactoferrin còn có trong sữa các loài động vật có vú khác như sữa bò.

Theo nghiên cứu của Lucilla Seganti và tạp chí Biometals (6/2004), Lactoferrin hoạt động theo cơ chế ngăn chặn vi khuẩn có hại, ngăn cản sự nhân lên của các virus như rotavirus, enterovirus và adenovirus, giúp kích thích tế bào miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột. Lactoferrin còn hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột và cung cấp sắt cho sự phát triển của trẻ.

Trong những năm đầu đời, trẻ cần được hỗ trợ đề kháng để phát triển khỏe mạnh hơn (Ảnh: Max Biocare).

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng Lactoferrin rất cần thiết cho hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ nhỏ. Theo đó, hai nghiên cứu công bố trên Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (4/2007) và Clinical Infectious Diseases (6/2008) cho thấy, Lactoferrin có trong sữa bò có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới, hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh do ký sinh trùng đường ruột. Đây là hai vấn đề sức khỏe rất thường gặp ở trẻ nhỏ.

Một thành phần khác cũng quan trọng với hệ miễn dịch là Wellmune. Đây là một dạng nấm men Beta-glucan, được tìm thấy trong các loại yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, men làm bánh. Dưỡng chất này cũng có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch.

Wellmune là một dạng nấm men Beta-glucan (Ảnh: Shutterstock).

Khi trẻ nạp thực phẩm có bổ sung Wellmune, chất này sẽ được các tế bào miễn dịch tiếp nhận và vận chuyển đi khắp cơ thể. Nhờ đó, các tế bào miễn dịch có khả năng phát hiện và tiêu diệt các vi khuẩn, virus gây bệnh hiệu quả hơn. Wellmune còn hoạt động như một prebiotic (chất xơ) giúp nuôi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, cho trẻ hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu lâm sàng công bố trên Nutrition Journal (2016) ở trẻ độ tuổi từ 1-4 tuổi trong môi trường nhà trẻ cho thấy, Wellmune có thể hỗ trợ giảm tỷ lệ mắc các triệu chứng hô hấp và số ngày bị bệnh khoảng 50%. Cũng từ nghiên cứu của Meng F. (2016) cho thấy, có tới 62% trẻ trong tình trạng sức khỏe tốt hơn khi bổ sung 35mg Wellmune mỗi ngày.

Bổ sung bộ đôi dưỡng chất Lactoferrin và Wellmune Beta-Glucan cùng Little Étoile

Đề kháng tốt là tiền đề cho trẻ phát triển khỏe mạnh, giảm thiểu các nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi. Nhờ đó, trẻ được bảo vệ, tránh xa các tác động xấu từ môi trường bên ngoài như nhiễm khuẩn, viêm nhiễm, hoặc các bệnh lý khác, nhất là thời gian đầu bé đi nhà trẻ.

Sữa Little Étoile chứa bộ đôi dưỡng chất Lactoferrin và Wellmune, hỗ trợ tối ưu hệ miễn dịch của trẻ (Ảnh: Max Biocare).

Theo nhà sản xuất, với hệ thống dinh dưỡng Opti-5, Little Étoile chứa hơn 40 dưỡng chất hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Trong đó, sữa Little Étoile được bổ sung bộ đôi dưỡng chất Lactoferrin và Wellmune giúp hệ miễn dịch của trẻ được hoàn thiện. Wellmune trong Little Étoile được cấp bằng sáng chế từ Kerry Group.

Ngoài ra, Little Étoile còn có các vi chất quan trọng khác cho hệ miễn dịch như: vitamin A, C, D, selen, kẽm, sắt,... góp phần xây đề kháng cho bé vững chắc hơn.

Little Étoile cung cấp các dưỡng chất hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ (Ảnh: Max Biocare).

Little Étoile là thương hiệu của Max Biocare, một hãng dược chăm sóc sức khỏe đến từ Úc, được thành lập từ năm 2000. Với chuyên môn cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, Max Biocare đã từng bước tạo được lòng tin của người tiêu dùng trong nhiều năm qua.

Hiện tại, Little Étoile đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Australia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam,... Được sản xuất từ hệ thống nguyên liệu bền vững, sản phẩm còn góp phần bảo vệ môi trường, thân thiện với sức khỏe trẻ nhỏ.

Bộ đôi Lactoferrin và Wellmune có trong sữa Little Étoile được kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng mẹ trên con đường phát triển hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe toàn diện cho bé.

Đơn vị nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát - Địa chỉ: 3D Trần Phú, phường 4, quận 3, TPHCM.