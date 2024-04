Tăng cường hàng rào miễn dịch cho trẻ từ hoạt chất Beta glucan

Trong những ngày giao mùa, thời tiết ngày và đêm chênh lệch lớn khiến tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh. Tính riêng 2 tuần trở lại đây, tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội), số ca nhi nhập viện tăng gấp đôi so với thời gian trước, trong đó 70% đến từ các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản, viêm phổi,...

Ốm vặt ở trẻ em khiến không ít phụ huynh lo lắng vì ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe của trẻ nhưng không có phương pháp điều trị dứt điểm.

Thời tiết giao mùa khiến trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp (Ảnh: Shutterstock).

Nguyên nhân là do "khoảng trống miễn dịch" của trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi, khiến đề kháng yếu, chưa đủ sức chống chọi với tác nhân gây bệnh. Trong độ tuổi này, bé trở nên nhạy cảm với các yếu tố lạ từ môi trường, dẫn đến thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Với những trẻ biếng ăn, thiếu hụt dinh dưỡng thì sức đề kháng thường kém hơn, dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

Giải pháp hữu hiệu để trẻ khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp là chủ động tăng đề kháng với các hoạt chất hỗ trợ tăng cường miễn dịch, trong đó có thể kể đến Beta glucan.

Khám phá sức mạnh tăng cường miễn dịch của Beta glucan

Beta glucan có trong vách tế bào nấm men, vỏ yến mạch, lúa mạch, ngũ cốc và một số loại nấm ăn được. Đây là hoạt chất được các nhà khoa học chứng minh có tác dụng tăng cường đề kháng, giảm tần suất ốm bệnh. Với trẻ em, việc sử dụng Beta glucan còn giúp giảm các triệu chứng bệnh viêm mũi dị ứng thông qua việc làm giảm cytokine IL-4, IL-5 và làm tăng nồng độ IL-12.

Beta Glucan có nhiều trong các thực phẩm như các loại ngũ cốc và nấm ăn được (Ảnh: Shutterstock).

Đi tìm Beta glucan có hoạt tính miễn dịch mạnh nhất

Theo nghiên cứu khoa học, Beta glucan có nhiều loại nhưng không phải loại nào cũng có hoạt tính tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Mẹ cần tìm hiểu và đọc kỹ thành phần để tránh mua phải những sản phẩm có chứa Beta glucan không rõ nguồn gốc hoặc lựa chọn sai loại beta glucan, dẫn đến việc không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Trong đó, Beta 1,3/1,6-D-Glucan có trong vách tế bào của nấm men là cấu trúc có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch mạnh nhất. Ngoài ra, tác dụng của Beta glucan còn phụ thuộc vào độ tinh khiết. Độ tinh khiết càng cao thì hoạt tính của beta glucan càng mạnh, điều này phụ thuộc nhiều bởi phương pháp tách chiết.

Siro Glucankid - công thức độc đáo với hàm lượng cao Beta Glucan 1,3/1,6 tinh khiết 80%

Glucankid là siro ăn ngon, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng được nhiều phụ huynh Việt tin tưởng lựa chọn bởi sản phẩm sở hữu công thức độc đáo cùng hương vị thơm ngon, dễ uống. Sự kết hợp của Beta 1,3/1,6-D-Glucan tinh khiết đến 80% cùng các dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, kẽm, lysine được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn lọc hoạt chất để phù hợp thể trạng trẻ em Việt và mang lại hiệu quả vượt trội.

Glucankid là sản phẩm chứa hàm lượng cao Beta 1,3/1,6-D-Glucan được sản xuất bằng công nghệ enzyme và đã được cấp bằng độc quyền "Giải pháp hữu ích" do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Siro Glucankid đạt huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng (Ảnh: Shutterstock).

Vitamin C là dưỡng chất có vai trò quan trọng trong duy trì chức năng của hệ miễn dịch, giúp tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, ngăn không cho chúng xâm nhập gây hại cho trẻ. Ngoài ra, vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên, hạn chế tác động của gốc tự do làm ảnh hưởng tới tế bào. Sự kết hợp giữa Beta glucan và vitamin C giúp nhân đôi hiệu quả, kích hoạt hệ thống miễn dịch, tạo ra hàng rào vững chắc bảo vệ trẻ trước tác nhân gây bệnh.

Trong Glucankid còn có thành phần kẽm và Lysine, dưỡng chất hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng, cải thiện tiêu hóa, từ đó trẻ hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Trẻ ăn uống tốt là nền tảng quan trọng giúp phát triển thể chất và tinh thần toàn diện, trẻ khỏe mạnh và ít ốm vặt.

Siro Glucankid được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học trong nước và được sản xuất bởi quy trình khép kín trong nhà máy đạt chuẩn GMP. Nguồn nguyên liệu cao cấp được chọn lọc khắt khe, cẩn thận để đảm bảo sản phẩm chất lượng.

Với công thức đa tác động, Glucankid được Bộ Y tế lựa chọn đưa vào Đề án 818 của Bộ Y tế và được vinh danh "Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng". Với những ưu điểm vượt trội về thành phần và công dụng, Glucankid đang là lựa chọn tin cậy của các bậc cha mẹ trong việc hỗ trợ ăn ngon, tăng đề kháng cho trẻ nhỏ.

