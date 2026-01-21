Ngậm bút khi học, bé trai 7 tuổi bị đầu ngòi rơi vào đường thở

Ngày 21/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin đã cấp cứu và điều trị thành công một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật đường hô hấp, sau khi vô tình nuốt phải đầu ngòi bút.

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở. Em bé đã ngậm đầu ngòi bút và không may để dị vật này rơi vào đường thở. Khi đến bệnh viện, bệnh nhi vẫn tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè và thở nhanh.

Đầu ngòi bút được lấy ra từ đường thở của bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện).

Qua thăm khám và chụp CT ngực, các bác sĩ phát hiện một dị vật hình ống dài khoảng 18mm, nằm trong phế quản thùy dưới phổi trái, gây cản trở nghiêm trọng đường thông khí. Sau khi hội chẩn khẩn cấp, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu.

Ca phẫu thuật đã thành công, dị vật là đầu ngòi bút nhựa được lấy ra hoàn toàn, không gây ra bất kỳ biến chứng nào. Tình trạng hô hấp của trẻ đã cải thiện rõ rệt và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ thực hiện cấp cứu cho bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện).

Các bác sĩ cảnh báo rằng đầu ngòi bút là dị vật nhỏ, cứng, trơn, rất dễ lọt sâu vào đường thở nếu trẻ có thói quen ngậm hoặc cắn bút. Dị vật đường hô hấp nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, xẹp phổi, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ huynh và giáo viên được khuyến cáo cần đưa trẻ đi khám ngay lập tức nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như ho sặc sụa đột ngột, khò khè, khó thở, đau ngực, nói khàn hoặc ho kéo dài sau một cơn sặc.